Trofeo Caroli Hotels Under 13: a Gallipoli e dintorni il grande calcio giovanile

Si apre ufficialmente la stagione sportiva 2025-2026 dei Trofei Caroli Hotels . Dal 2 al 5 novembre si terrà il 10° Trofeo Caroli Hotels Under 13 , torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Esordienti 2° anno (giocatori nati nel 2013-2014). Le partite dell'importante evento sportivo che festeggia il suo decennale, si disputeranno sui campi comunali di Alezio , Melissano , Gallipoli , Salve e Taviano , oltre che nelle strutture private Heffort Sport Village di Parabita , Centro Europa Sport Nardò e Centro Sportivo Montefiore Gallipoli . Parteciperanno 40 squadre, suddivise in due gironi da 20 formazioni ciascuno: Girone A : Juventus, Lazio, Atalanta, Lecce, Casarano, Lodigiani, Taras Taranto, Grifone Calcio, Levante Azzurro, Giovani Cryos, Foxes Albanova, Franco Selvaggi, Wonderful Bari, Boreale, Emanuele Troise, Soccer Dream, Virtus Calcio Foggia, Football Taviano, Polisportiva San Martino, ACR Football Club. Girone B : Torino, Modena, Fiorentina, Bologna, Virtus Francavilla, Nick Bari, Romulea, Vigor Perconti, Ragazzi Sprint, Tor Tre Teste, Football Academy Andria, Capo di Leuca, Etra Barletta, Invictus Lam, Monteruscello, Secyd, Atletico Aradeo, Virtus Junior Stabia, Montefiore Gallipoli, Pro Soccer Lab.

Un torneo che unisce sport, giovani talenti e passione per il territorio salentino

Le prime quattro classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale, seguiti dalle due semifinali, che si giocheranno sul Comunale "Francesco Brandolino" di Melissano e sul terreno dell'Heffort Sport Village di Parabita. La finale è in programma mercoledì 5 novembre alle 9:30 allo stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli, dove si terrà anche la cerimonia di premiazione e chiusura del torneo. La cerimonia inaugurale avrà luogo domenica 2 novembre nella sala convegni dell’Ecoresort Le Sirene Caroli Hotels di Gallipoli, alla presenza delle squadre partecipanti e di vari rappresentanti istituzionali. Il torneo è organizzato dall’Asd Capo di Leuca, guidata dal presidente Mario Caputo, con il main sponsor Caroli Hotels.