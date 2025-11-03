Juve show nell'Aemme Cup Under 13: in finale due squadre bianconere
Una finale con due Juventus. Evento curioso ed unico, ma è quanto è successo davvero alla Aemme Cup Under 13, uno dei tornei nel circuito organizzato dal talent scout Antonio Marzio in territorio abruzzese, questa volta tra Pescara e Penne. La Under 13 bianconera allenata da Magri ha battuto 2-0 la selezione Youth portata alla manifestazione dalla stessa Juventus e guidata da Salvador. Il torneo si è svolto nel week end che ha aperto il mese di novembre. Premi al miglior giocatore del torneo, il centrocampista della Under 13 bianconera Marco Giudice, al capocannoniere (sempre della Juventus campione) Samuel Tilica, mentre miglior portiere è stato Gabriele Squillace della Youth finalista. Una citazione per una delle matricole del torneo, i ciociari della Boville Ernica, che ha ben impressionato nel corso della manifestazione chiudendo la sua prima esperienza ai quarti di finale.
La soddisfazione di Marzio
Il commento soddisfatto di Antonio Marzio a fine torneo: "Felici per un altro successo di cui questo torneo ci ha dato riscontro, è un premio al nostro lavoro ed è un riflettore che vogliamo tenere acceso sui nostri vivai, che sono il futuro di un sistema calcio costruito e pensato per crescere sempre. E siamo già pronti con gli Under 14 ad inizio 2026, il 3 e 4 gennaio tra Pescara, Penne e Francavilla a Mare. Saranno 20 squadre e ci sarà da divertirsi. Fatemi chiudere con un pensiero per un grande uomo di calcio, Giovanni Galeone: una grande perdita per tutti noi, ci eravamo conosciuti nel 2018 al Memorial Tom Rosati: lui era tornato in panchina con i ragazzi ed io ad arbitrare. Abbiamo perso un grande uomo".