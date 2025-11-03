Juve show nell'Aemme Cup Under 13: in finale due squadre bianconere

Una finale con due Juventus . Evento curioso ed unico, ma è quanto è successo davvero alla Aemme Cup Under 13 , uno dei tornei nel circuito organizzato dal talent scout Antonio Marzio in territorio abruzzese, questa volta tra Pescara e Penne. La Under 13 bianconera allenata da Magri ha battuto 2-0 la selezione Youth portata alla manifestazione dalla stessa Juventus e guidata da Salvador. Il torneo si è svolto nel week end che ha aperto il mese di novembre. Premi al miglior giocatore del torneo, il centrocampista della Under 13 bianconera Marco Giudice , al capocannoniere (sempre della Juventus campione) Samuel Tilica , mentre miglior portiere è stato Gabriele Squillace della Youth finalista. Una citazione per una delle matricole del torneo, i ciociari della Boville Ernica , che ha ben impressionato nel corso della manifestazione chiudendo la sua prima esperienza ai quarti di finale.

La soddisfazione di Marzio

Il commento soddisfatto di Antonio Marzio a fine torneo: "Felici per un altro successo di cui questo torneo ci ha dato riscontro, è un premio al nostro lavoro ed è un riflettore che vogliamo tenere acceso sui nostri vivai, che sono il futuro di un sistema calcio costruito e pensato per crescere sempre. E siamo già pronti con gli Under 14 ad inizio 2026, il 3 e 4 gennaio tra Pescara, Penne e Francavilla a Mare. Saranno 20 squadre e ci sarà da divertirsi. Fatemi chiudere con un pensiero per un grande uomo di calcio, Giovanni Galeone: una grande perdita per tutti noi, ci eravamo conosciuti nel 2018 al Memorial Tom Rosati: lui era tornato in panchina con i ragazzi ed io ad arbitrare. Abbiamo perso un grande uomo".