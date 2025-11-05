"Per Mbappé il contratto con il Psg era a tempo indeterminato, chiede un maxi risarcimento"

La versione di Mbappé

Come ricorda L'Equipe: "L'ex capitano del PSG, ora giocatore del Real Madrid, chiede la conversione del suo precedente contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. Il caso verrà discusso direttamente, saltando la consueta fase di conciliazione, data la natura della controversia. Tuttavia, la decisione non è prevista prima di diversi mesi, visti i tempi di elaborazione presso il tribunale del lavoro. Dopo essere partito per il Madrid a parametro zero nell'estate del 2024, Mbappé aveva avviato diverse azioni legali contro il suo ex club. In particolare, rivendicava 55 milioni di euro, corrispondenti ai suoi ultimi tre mesi di stipendio, oltre a bonus alla firma e bonus etici che riteneva non pagati".

La verisone del Psg

"Il PSG, da parte sua, sostiene che sia stato raggiunto un accordo verbale con il giocatore: lasciando il club senza alcun compenso, avrebbe accettato di rinunciare a una parte del suo stipendio per preservare la salute finanziaria del club. Questa versione è categoricamente smentita dalla squadra di Mbappé, che la definisce una "fantasia". Ad aprile, il giocatore aveva ottenuto il sequestro preventivo di questi fondi dai conti del club, prima che la decisione venisse annullata a fine maggio. Il procedimento penale rimane aperto: nonostante il ritiro della denuncia per molestie psicologiche, è ancora in corso un'indagine giudiziaria contro ignoti, in particolare per quanto riguarda il suo inserimento nel settore giovanile del PSG nell'estate del 2023".