Nuovo Genoa con De Rossi: Frendrup resta un gioiello molto ambito dalle big

L’arrivo al Genoa di Daniele De Rossi avrà un impatto anche sulle strategie di calciomercato. Il club ligure, infatti, interverrà a gennaio per migliorare una rosa che la scorsa estate ha perso tanti calciatori importanti, tra cui Pinamonti e De Winter . Va però monitorata anche la situazione dei giocatori più richiesti, a partire da quella del danese Morten Frendrup. Il centrocampista, classe 2001, è stato a lungo corteggiato da diverse società e proprio la Roma , da quanto trapela, lo aveva individuato per rafforzare il proprio centrocampo in caso di cessione di Koné.

La valutazione di Frendrup

Non solo i giallorossi: anche l’Inter e l’Atalanta, in Italia, avevano preso informazioni sul giocatore, molto ambito pure all’estero da alcuni club della Liga, e che i liguri valutano circa 20 milioni di euro. Certo è che, in questi anni, Frendrup ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia e ai colori della propria squadra. Non a caso, anche dopo la vittoria contro il Sassuolo ha ribadito la sua professionalità e il “forte legame con gli amici della squadra”. E adesso tornerà sicuramente molto utile a De Rossi, chiamato dal ds Lopez proprio per salvare la formazione rossoblù dopo l'addio di Vieira.