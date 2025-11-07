Testata a un giovane del Roma City sotto gli occhi dell'arbitro, ma niente espulsione

Continua a far discutere il grave episodio di violenza verificatosi dopo appena tre minuti di gioco nella partita del campionato di Eccellenza disputata lo scorso 2 novembre tra il Maccarese e il Roma City, valida per la 9ª giornata e terminata con il risultato di 2-2, grazie al definitivo pareggio dei padroni di casa nel finale. Protagonista in negativo è stato il calciatore del Maccarese, Andracchio, che al 3’ del primo tempo ha rifilato, a gioco fermo, una testata alle tempie del giovanissimo difensore ospite Petraglia (un 2008), costretto poi a ricorrere alle cure dei medici. Dopo aver temuto il peggio, il giocatore ha potuto continuare la partita, ma solo con una fasciatura alla testa per contenere una vistosa ferita sopracciliare, scongiurando fortunatamente danni o lesioni più gravi.

ARBITRO E CONDOTTA ANTISPORTIVA - Ad aggravare il deprecabile gesto di violenza è stato il fatto che l’aggressione, gratuita e ingiustificabile, è avvenuta sotto gli occhi dell’arbitro Cavasso, che tuttavia ha sanzionato l’episodio incredibilmente soltanto con un cartellino giallo, anziché con l’espulsione. L’episodio ha suscitato le proteste della società del Roma City ed è stato oggetto di analisi e discussione durante l’incontro settimanale tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre di Eccellenza e Promozione.



LE PAROLE DEL PRESIDENTE STAZI - Chiare e inequivocabili, nella circostanza, anche le parole del presidente del CRA Lazio, Daniele Stazi, al quale non sono sfuggite le immagini forti ed eloquenti dell’aggressione, né il rischio che il giocatore colpito potesse subire danni gravissimi. Un’evenienza, quest’ultima, stigmatizzata prontamente dal club e dai familiari dei calciatori del Roma City, non solo da quelli del ragazzo vittima dell’increscioso episodio.

Il reclamo ufficiale

Al Settore Arbitrale e LND, Il Roma City FC, ha sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso e professionale nei confronti degli arbitri e delle decisioni arbitrali, non avendo mai avanzato reclami o proteste in passato. Tuttavia, l'episodio avvenuto durante la partita contro il Maccarese è stato così grave e inaccettabile che non possiamo rimanere in silenzio e riteniamo necessario esprimere la nostra profonda preoccupazione e chiedere un intervento adeguato.

Oggetto: Reclamo per l'arbitraggio della partita W3 Maccarese vs Roma City FC

Gentili Signori, Desideriamo esprimere la nostra profonda insoddisfazione per l'arbitraggio della partita tra W3 Maccarese e Roma City FC, disputata il 02/11/2025. In particolare, ci riferiamo all'episodio avvenuto durante la partita, quando il giocatore del Maccarese ha dato una testata/capiocciata a un giocatore avversario davanti all'arbitro. A nostro avviso, l'arbitro ha commesso un grave errore nel sanzionare il giocatore del Maccarese con un semplice cartellino giallo. La testata è un gesto violento e pericoloso che può causare gravi lesioni, come tale dovrebbe essere punito con un cartellino rosso. Il fatto che l'arbitro abbia scelto di dare solo un giallo per un'azione così grave e pericolosa manda un messaggio sbagliato ai giocatori e agli spettatori. Se un giocatore può dare una testata a un avversario senza subire una sanzione più severa, si crea un precedente pericoloso e si incoraggia un comportamento violento e antisportivo. In sintesi non è una questione di cartellino giallo o cartellino rosso, di: “ si poteva vincere… “ o “ abbiamo perso per… “ ma una questione di sport e civiltà in cui incidenti di questo tipo posso causare una paralisi o peggio anche la morte. Chiediamo pertanto che il Settore Arbitrale riesamini l'episodio e applichi le sanzioni disciplinari adeguate al giocatore del Maccarese. Inoltre, sarebbe opportuno che l'arbitro riceva una formazione aggiuntiva per garantire che episodi come questo non si ripetano in futuro. Ringraziando per l'attenzione, restiamo in attesa di una risposta.

Cordiali Saluti, Tifosi e Genitori Roma City FC Fig. D