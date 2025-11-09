Corriere dello Sport.it
domenica 9 novembre 2025
Vanoli e De Rossi, l'abbraccio da brividi lontano dalle telecamere: il retroscena

I due tecnici si incontrano davanti alla sala stampa, dopo aver vissuto lo stesso debutto, uno indiavolato a bordo campo, l'altro un leone in gabbia in tribuna
1 min
Genoa Fiorentina vanoli

Si sono visti solamente in sala stampa, davanti alla zona interviste, dopo aver vissuto lo stesso debutto carico di tensioni, ma da due postazioni diverse. Daniele De Rossi e Paolo Vanoli si abbracciano lontani dalle telecamere al termine di un Genoa-Fiorentina per cuori forti, con il tecnico romano relegato in tribuna causa la pendente squalifica rimediata sulla panchina della Roma, e il varesino tarantolato a bordo campo.

 

 

"Bello rivedere Daniele, avremo da lottare"

Commentando l'incontro, Vanoli ha parole di stima per il giovane collega: "È bello rivederlo, mi ha fatto piacere abbracciarlo. Sappiamo tutti e due che c'è qualcosa di importante in ballo per cui lottare". Il tecnico della Fiorentina ha poi aggiunto sulla sua squadra: "Facciamo un passo alla volta, che due sono troppi. Pioli? Grande tecnico e grande uomo". 

 

