Vanoli e De Rossi, l'abbraccio da brividi lontano dalle telecamere: il retroscena

Si sono visti solamente in sala stampa, davanti alla zona interviste, dopo aver vissuto lo stesso debutto carico di tensioni, ma da due postazioni diverse. Daniele De Rossi e Paolo Vanoli si abbracciano lontani dalle telecamere al termine di un Genoa- Fiorentina per cuori forti, con il tecnico romano relegato in tribuna causa la pendente squalifica rimediata sulla panchina della Roma, e il varesino tarantolato a bordo campo.

"Bello rivedere Daniele, avremo da lottare"

Commentando l'incontro, Vanoli ha parole di stima per il giovane collega: "È bello rivederlo, mi ha fatto piacere abbracciarlo. Sappiamo tutti e due che c'è qualcosa di importante in ballo per cui lottare". Il tecnico della Fiorentina ha poi aggiunto sulla sua squadra: "Facciamo un passo alla volta, che due sono troppi. Pioli? Grande tecnico e grande uomo".