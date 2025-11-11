Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Totti e la previsione sullo scudetto della Roma: "Ecco quando arriverà con Gasperini"

Nella lunga chiacchierata con Pierluigi Pardo e Marco Materazzi, sono emersi aneddoti, curiosità e un auspicio per il futuro della squadra giallorossa
3 min
TagsMaterazziTottiMourinho

Nel corso del primo appuntamento con "AperiTotti", format firmato Betsson Sport, Marco Materazzi e Francesco Totti sono stati protagonisti di una piacevole chiacchierata con Pierluigi Pardo, tra aneddoti, curiosità e retroscena. Dall'iconico "cucchiaio" del capitano giallorosso al Mondiale vinto insieme nel 2006 in Germania, fino ad arrivare alla figura di José Mourinho e alla nuova Roma di Gian Piero Gasperini.

Totti: "Gasperini buon allenatore. Prossimo scudetto? Nell'anno del centenario"

Francesco Totti, tra passato, presente e futuro, dà fiducia al ciclo Gasperini e ad una Roma che sta tenendo il passo di Napoli e Inter in questo inizio di campionato"Gasperini è un buon allenatore, speriamo che possa continuare su questa strada. Il prossimo scudetto della Roma? Nell'anno del centenario...", ha detto con il sorriso Totti, ripensando anche ai campionati persi al termine dei duelli con l'Inter di Materazzi. E sul periodo in giallorosso di Mourinho, la bandiera della Roma non ha dubbi: "Top, numero uno. Numero uno perché due anni che è stato qua ha fatto due finali: una l'ha vinta e una l'ha persa. La seconda l'ha persa male... Però ha portato un trofeo europeo a Roma dopo 30 anni".

Materazzi incorona Mourinho: "Carismatico e onesto. Quando mi salutò..."

Senza giri di parole. Per Marco Materazzi, il numero uno è e resterà sempre José Mourinho. Lo Special One, infatti, è per l'ex difensore nerazzurro "tra le persone più carismatiche e oneste che abbia mai conosciuto". L'abbraccio e le lacrime dopo il Triplete non si possono certo dimenticare: "Sapevo che con lui avremmo potuto rivincere lo scudetto facilmente. La Champions no, perché ci vogliono tante cose che si incastrano prima e dopo Natale, ma lo scudetto sì. Eravamo la squadra da battere. Ma poi scelse il Real Madrid, perché era la seconda o terza volta che passava questo treno, dopo un trionfo. E l’ha preso al volo", ha ricordato Materazzi.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Gli aneddoti di Totti e VieriTotti e la battuta con Spalletti
Unisciti alla community