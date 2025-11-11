Totti e la previsione sullo scudetto della Roma: "Ecco quando arriverà con Gasperini"

Totti: "Gasperini buon allenatore. Prossimo scudetto? Nell'anno del centenario"

Francesco Totti, tra passato, presente e futuro, dà fiducia al ciclo Gasperini e ad una Roma che sta tenendo il passo di Napoli e Inter in questo inizio di campionato. "Gasperini è un buon allenatore, speriamo che possa continuare su questa strada. Il prossimo scudetto della Roma? Nell'anno del centenario...", ha detto con il sorriso Totti, ripensando anche ai campionati persi al termine dei duelli con l'Inter di Materazzi. E sul periodo in giallorosso di Mourinho, la bandiera della Roma non ha dubbi: "Top, numero uno. Numero uno perché due anni che è stato qua ha fatto due finali: una l'ha vinta e una l'ha persa. La seconda l'ha persa male... Però ha portato un trofeo europeo a Roma dopo 30 anni".

Materazzi incorona Mourinho: "Carismatico e onesto. Quando mi salutò..."

Senza giri di parole. Per Marco Materazzi, il numero uno è e resterà sempre José Mourinho. Lo Special One, infatti, è per l'ex difensore nerazzurro "tra le persone più carismatiche e oneste che abbia mai conosciuto". L'abbraccio e le lacrime dopo il Triplete non si possono certo dimenticare: "Sapevo che con lui avremmo potuto rivincere lo scudetto facilmente. La Champions no, perché ci vogliono tante cose che si incastrano prima e dopo Natale, ma lo scudetto sì. Eravamo la squadra da battere. Ma poi scelse il Real Madrid, perché era la seconda o terza volta che passava questo treno, dopo un trionfo. E l’ha preso al volo", ha ricordato Materazzi.