Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'annuncio di Zidane: "Tornerò presto ad allenare". Tutte le opzioni sul tavolo

L'ex fuoriclasse francese, dopo il suo secondo addio al Real Madrid nell'estate 2021, è stato accostato alle panchine di molti club europei ma non solo: gli ultimi sviluppi
2 min
TagsZidane

TOLONE (FRANCIA) - "Farò l'allenatore per un po' e anche presto". Sono le parole di Zinedine Zidane che prepara il ritorno in panchina. Presente a una partita di beneficenza dall'associazione 'Un sorriso una speranza di vita' allo stadio Mayol di Tolone, il Pallone d'Oro 1998 - come riporta il quotidiano transalpino 'L'Equipe' - avrebbe colto infatti l'occasione per inviare un messaggio a chi lo aspetta a bordocampo, con un sorriso a dir poco eloquente.

Zidane, tutte le opzioni sul tavolo per il futuro

Dopo il suo secondo addio al Real Madrid nell'estate 2021, 'Zizou' è stato accostato a molti club europei, tra cui Juve, Manchester United e Bayern Monaco. Fermo da allora, Zidane vuole rimettersi in gioco e il suo futuro, secondo i media francesi, sarebbe legato a doppio filo alla Nazionale francese. Il motivo? L'attuale Commissario Tecnico, Didier Deschamps, ha infatti annunciato che lascerà i 'Bleus' dopo i Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, chiudendo così un mandato durato 14 anni. Zidane si prepara a raccogliere il testimone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Bentornati Numeri 10Luca Zidane spiazza papà Zinedine
Unisciti alla community