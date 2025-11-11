L'annuncio di Zidane: "Tornerò presto ad allenare". Tutte le opzioni sul tavolo

TOLONE (FRANCIA) - " Farò l'allenatore per un po' e anche presto ". Sono le parole di Zinedine Zidane che prepara il ritorno in panchina . Presente a una partita di beneficenza dall'associazione 'Un sorriso una speranza di vita' allo stadio Mayol di Tolone, il Pallone d'Oro 1998 - come riporta il quotidiano transalpino 'L'Equipe' - avrebbe colto infatti l'occasione per inviare un messaggio a chi lo aspetta a bordocampo, con un sorriso a dir poco eloquente .

Zidane, tutte le opzioni sul tavolo per il futuro

Dopo il suo secondo addio al Real Madrid nell'estate 2021, 'Zizou' è stato accostato a molti club europei, tra cui Juve, Manchester United e Bayern Monaco. Fermo da allora, Zidane vuole rimettersi in gioco e il suo futuro, secondo i media francesi, sarebbe legato a doppio filo alla Nazionale francese. Il motivo? L'attuale Commissario Tecnico, Didier Deschamps, ha infatti annunciato che lascerà i 'Bleus' dopo i Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, chiudendo così un mandato durato 14 anni. Zidane si prepara a raccogliere il testimone.