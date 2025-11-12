Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
La "Legge Bove" sul primo soccorso: lunedì la presentazione in Senato con Edoardo

L'iniziativa è del senatore Marco Lombardo: presenti Abodi, Ronzulli, Malpezzi e il calciatore
2 min
TagsBovesenato
 
Lunedi 17 Novembre alle ore 17:30, presso la Sala Caduti di Nassyria in Piazza Madama 11 a Roma, si terrà una conferenza stampa dedicata alla presentazione della Legge Bove sul Primo Soccorso. Questo disegno di legge, voluto dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda, punta a migliorare la formazione al primo soccorso nel nostro paese, affrontando una questione che nel corso degli anni è diventata sempre più cruciale: ogni anno in Italia circa 65.000 persone perdono la vita a causa di mancanze o ritardi nell'intervento di primo soccorso.
 
La conferenza vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del dottor Mirko Damasco di Salvagente Italia, e di rappresentanti di importanti istituzioni del settore, come Andrea Scapigliati dell'IRC. Sarà inoltre presente, in qualità di testimonial della legge e promotore, Edoardo Bove, calciatore professionista, che porterà la sua voce a sostegno di questa causa fondamentale.
 
Durante l'evento, alla presenza del senatore Marco Lombardo, della vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e della senatrice Simona Malpezzi, verranno discussi i dettagli del disegno di legge. Sarà un'opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di formare le nuove generazioni e migliorare la risposta della comunità in caso di emergenze.

