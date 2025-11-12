BMW IN TOUR: al via la terza stagione del progetto di inclusione sociale

Calcio d’inizio della terza stagione di BMW IN TOUR , il progetto di inclusione sociale e sportiva nato dalla collaborazione tra la Fondazione EcoEridania Insuperabili e l’Associazione Concessionari Italiani BMW (A.C.I.B.) . Un’iniziativa che, sin dalla sua nascita, ha avuto il sostegno di BMW Italia , AC Milan e di numerosi partner di rilievo. L’edizione 2025 segna un importante traguardo: la completa adesione di tutte le concessionarie della Rete BMW Italia, che saranno coinvolte attivamente nel percorso di inclusione e formazione attraverso lo sport. Dopo il successo delle prime due stagioni, con una rete di 25 concessionarie e 13 tappe nel 2024-2025, questa terza edizione conferma e rafforza l’impegno condiviso di tutti gli stakeholder nel promuovere valori di solidarietà, partecipazione e responsabilità sociale. BMW IN TOUR è un progetto che si inserisce nel programma di corporate citizenship “SpecialMente #drivenbypeople” (Specialmente.bmw.it) di BMW Italia e rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra il mondo imprenditoriale e sociale. La Fondazione EcoEridania Insuperabili e A.C.I.B. hanno dato vita a un’iniziativa concreta che mette al centro lo sport come strumento di inclusione e di crescita personale. Il percorso della terza stagione di BMW IN TOUR si articola in 15 tappe , corrispondenti alle sedi di Insuperabili dove operano le concessionarie BMW su tutto il territorio nazionale. Ogni tappa prevede momenti formativi dedicati allo sport e al dialogo sui temi dell’inclusione sociale, in linea con il messaggio ispiratore del brand ambassador Alex Zanardi e del concetto di “talento residuo”. Le partite, che vedono squadre miste composte da atleti e dipendenti delle concessionarie , culmineranno con la selezione degli MVP che formeranno la “Squadra BMW” . Questa squadra parteciperà alla finalissima nazionale prevista per giugno 2026, presso uno dei centri sportivi di AC Milan, affrontando la squadra campione d’Italia Cat. CP di Insuperabili. Il progetto vede inoltre la partecipazione attiva di partner strategici quali Alphabet Italia, BMW Bank Italia, BMW Driving Experience, Car Garantie, GenArt, Italia Bilanci e Visual Software, che confermano il loro sostegno e la fiducia nel valore sociale di BMW IN TOUR.

Di Silvestre: "Restituire valore alla società è un mantra da oltre dieci anni"

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha dichiarato: “Per noi di BMW Italia, restituire valore alla società è un mantra che portiamo avanti con passione e convinzione da oltre dieci anni, attraverso progetti come SpecialMente che promuovono inclusione, educazione e sostenibilità. BMW IN TOUR è speciale perché unisce i ragazzi sul campo, i concessionari, le società del gruppo e partner come AC Milan, che ha sempre dimostrato nel corso della relazione che abbiamo instaurato in questi 5 anni di condividere non solo una visione della leadership e della sostenibilità, ma anche della responsabilità sociale d’impresa creando una rete forte e condivisa. Il lavoro di Davide Leonardi e di tutto il team rappresentano per noi una fonte costante di ispirazione e di ammirazione. Come stimiamo e ammiriamo questi ragazzi che animano sul territorio le squadre di Insuperabili e che ci dimostrano ogni giorno come si possa andare oltre i limiti, si possano fare cose straordinarie attraverso l’impegno, la determinazione, la voglia di non arrendersi e la consapevolezza che insieme, come una squadra di calcio, si può fare tanta strada e sulla strada si possono trovare amici che rendano il viaggio ancora più affascinante e stimolante. E tutto questo in un crescendo di partecipazione che sembra non conoscere limiti. Quando abbiamo dato il calcio d’inizio a BMW IN TOUR, tre anni fa, avevamo 11 concessionarie a bordo. Quest’anno grazie allo splendido lavoro del team A.C.I.B. e del suo Presidente Enzo Zarattini, tutta la Rete dei concessionari BMW in Italia partecipa attivamente, realizzando una promessa fatta lo scorso anno a chiusura della stagione 2024/2025. Quel sogno è diventato realtà”.

Zarattini: "Un'iniziativa che rappresenta molto di più di un semplice tour"

Anche Enzo Zarattini, Presidente di A.C.I.B., ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “È con grande entusiasmo che celebriamo la partenza del terzo anno del BMW IN TOUR, un’iniziativa che rappresenta molto più di un semplice tour: è un gesto di solidarietà, inclusione e speranza. Voglio innanzitutto ringraziare tutti i colleghi concessionari BMW, i Partner e BMW Italia che, fin dal primo anno, hanno creduto in questa attività. La loro dedizione e il loro impegno hanno reso possibile un progetto che unisce passione per lo sport e impegno sociale, offrendo ai ragazzi di Insuperabili un’opportunità di crescita, inclusione e visibilità. Sostenere questa iniziativa è un onore per noi. È un modo per dimostrare che i valori di BMW – innovazione, eccellenza e responsabilità sociale – si traducono in azioni concrete a favore della comunità. Grazie a questa collaborazione, stiamo contribuendo a creare un mondo più inclusivo, in cui ogni giovane di Insuperabili può sentirsi protagonista e parte attiva della società. Auguro a tutti un’altra stagione ricca di successi, emozioni e momenti di solidarietà. Continuiamo insieme su questa strada, perché il vero valore di un’auto non risiede solo nella sua tecnologia, ma anche nel suo impatto positivo sulla vita delle persone”.

Leonardi: "Vogliamo creare un mondo più inclusivo attraverso il calcio"

Davide Leonardi, Presidente della Fondazione EcoEridania Insuperabili, ha aggiunto: “Abbiamo un obiettivo ambizioso. Quello di creare davvero un mondo maggiormente inclusivo attraverso il calcio. Per questo voglio ringraziare BMW, A.C.I.B., tutti i Partner e i Dealer perché è fondamentale nel nostro percorso avere la fiducia di aziende, ma soprattutto di persone che credono così fortemente nel nostro progetto condividendo concretamente i nostri valori. Siamo sicuri che la prossima edizione del BMW IN TOUR sarà entusiasmante quanto le precedenti. Attraverso questi percorsi di conoscenza reciproca e sensibilizzazione, l'inclusione diventa davvero parte di un percorso virtuoso che dona a ciascuna persona un arricchimento umano e personale”.

Massaro: "Il Milan è orgoglioso di sostenere BMW in questo percorso"

Daniele Massaro, Brand Ambassador AC Milan, ha dichiarato: “Come Club, siamo particolarmente orgogliosi di sostenere per il terzo anno consecutivo il nostro partner BMW in questo percorso. Lo sport è da sempre un simbolo di unione e di inclusione, valori che il Milan condivide con BMW e per i quali, sin dal 2003, si impegna concretamente attraverso i progetti di Fondazione Milan a Milano, in Italia e in tutto il mondo. Un in bocca al lupo a tutti gli atleti che scenderanno in campo in questa competizione!"