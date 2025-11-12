Crai Cup Charity Award: quadrangolare di beneficenza a sostegno dell’oncologia pediatrica dell’ospedale Umberto I di Roma

L’Associazione Nazionale Italiana Sanitari, presenta “IL 1° BATTITO”, il primo grande progetto benefico che nasce con un duplice obiettivo: da un lato, creare un evento sportivo di alto valore simbolico e sociale; dall’altro, dare vita a un percorso stabile di supporto a progetti di cura e prevenzione in ambito sanitario. Il titolo “IL 1º BATTITO” richiama simbolicamente l’inizio di un percorso di vita, di speranza e di rinascita: il battito del cuore rappresenta l’emozione, la forza e la volontà di prendersi cura degli altri — soprattutto delle donne e dei più piccoli. Nella nostra visione desideriamo sviluppare, nel tempo, progetti tematici dedicati ai più fragili, mantenendo una forte attenzione alla salute della donna e del bambino, anche grazie al contributo professionale e umano del Prof. Cipriano e dei membri sanitari del Direttivo. Il primo grande evento legato al progetto sarà il quadrangolare di beneficenza “CRAI CUP CHARITY AWARD”, in programma sabato 15 novembre presso il Circolo Sportivo La Salle Sport, a partire dalle ore 14:30. Il ricavato sarà devoluto al 100% a sviluppare progetti destinati al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Umberto I di Roma.