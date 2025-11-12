Crai Cup Charity Award: quadrangolare di beneficenza a sostegno dell’oncologia pediatrica dell’ospedale Umberto I di Roma
L’Associazione Nazionale Italiana Sanitari, presenta “IL 1° BATTITO”, il primo grande progetto benefico che nasce con un duplice obiettivo: da un lato, creare un evento sportivo di alto valore simbolico e sociale; dall’altro, dare vita a un percorso stabile di supporto a progetti di cura e prevenzione in ambito sanitario. Il titolo “IL 1º BATTITO” richiama simbolicamente l’inizio di un percorso di vita, di speranza e di rinascita: il battito del cuore rappresenta l’emozione, la forza e la volontà di prendersi cura degli altri — soprattutto delle donne e dei più piccoli. Nella nostra visione desideriamo sviluppare, nel tempo, progetti tematici dedicati ai più fragili, mantenendo una forte attenzione alla salute della donna e del bambino, anche grazie al contributo professionale e umano del Prof. Cipriano e dei membri sanitari del Direttivo. Il primo grande evento legato al progetto sarà il quadrangolare di beneficenza “CRAI CUP CHARITY AWARD”, in programma sabato 15 novembre presso il Circolo Sportivo La Salle Sport, a partire dalle ore 14:30. Il ricavato sarà devoluto al 100% a sviluppare progetti destinati al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Umberto I di Roma.
In campo scenderanno quattro squadre d’eccezione:
- Nazionale Italiana Sanitari (NIS)
- Nazionale Italiana Giornaliste e Giornalisti (NIG)
- Selezione Ufficiale Fideuram Private Banker
- Nazionale Italiana Campioni Olimpionici (NICO)
Una giornata di sport, solidarietà e condivisione, aperta a famiglie, bambini, appassionati e a tutti coloro che desiderano sostenere questa importante causa.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
- Ore 14:10 Arrivo delle squadre e accredito giocatori
- Ore 14:30 Presentazione ufficiale delle squadre Presentazione del Progetto “Il 1° Battito”
- Ore 15:30 – Calcio d’inizio 1ª Partita (A) – FIDEURAM vs NICO Ore 16:20 2ª Partita (B) – NIS vs NIG
- Ore 17:00 Finale 3° posto – Perdente A vs Perdente B
- Ore 17:45 Finale 1° posto – Vincente A vs Vincente B
- Ore 18:45 Cerimonia di premiazione ufficiale
Come donare e sostenere il progetto "Il 1° Battito"
DONAZIONI Chiunque desideri sostenere il progetto “Il 1° Battito” può contribuire tramite bonifico:
DONA: IT04 Z031 2403 2080 0000 0232 584
BIC/SWIFT: BAFUITRRXXX
Intestato a: Nazionale Italiana Sanitari - E.T.S. | Causale: Erogazione liberale – art. 83 D.Lgs. 117/2017 - Progetto 1° Battito + numero cellulare.
INNO UFFICIALE
Ascolta il nostro inno ufficiale “UNITI PER LA VITA”, disponibile al link qui sotto e su tutte le piattaforme digitali. SPOTIFY https://open.spotify.com/intl-it/track/02Ato79mSsY8EO8ksEkvpy?si =1e10f08f23da454c APPLE MUSIC https://music.apple.com/us/song/uniti-per-la-vita-inno-nazionale-itali ana-sanitari/1849063533
YOUTUBE
https://youtu.be/Qq3AVJEmVwM?si=LBEAQLcZQbLoRppl AMAZON MUSIC https://music.amazon.com/tracks/B0FY1PCS24?marketplaceId=AP J6JRA9NG5V4&musicTerritory=IT&ref=dm_sh_HeoT6w4Gf1CqOa caDdyEyeuw1
SLOGAN UFFICIALE In campo per la salute, uniti per la vita.
La Nazionale Italiana Sanitari è un’Associazione nata ufficialmente il 26 settembre 2025 su impulso del Dott. Joseph Fiore, General Manager del Laboratorio Italian Pathology Group, realtà operante nel settore della diagnostica avanzata, e del Dott. Prof. Luca Cipriano, Primario di Ostetricia e Ginecologia della Casa di Cura Santa Famiglia e Professore presso l'Università UniCamillus . Accanto a noi, fin dalla costituzione, il Notaio Edoardo Marcucci, che riveste il ruolo di Segretario e Tesoriere dell’Associazione, garanzia di trasparenza e tracciabilità nella gestione di ogni attività economica e benefica.