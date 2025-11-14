Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Retroscena Tudor: contatti con un club straniero, ma ha detto no© BARTOLETTI

Retroscena Tudor: contatti con un club straniero, ma ha detto no

L'ex tecnico della Juve vuole allenare in Europa
Eleonora Trotta
1 min

Roberto Mancini è stato annunciato oggi ufficialmente dall’Al Sadd. L’accordo, come già raccontato, è stato raggiunto lo scorso week end dopo una lunga trattativa e un periodo caratterizzato anche da una fase di riflessione da parte del tecnico di Jesi: il suo sì convinto è arrivato, infatti, solo dopo alcuni giorni, visto che sperava di tornare ad allenare in Italia.

Il pensiero dell'ex allenatore della Juve

Proprio in quella settimana di attesa, il club qatariota aveva contattato anche un altro allenatore: Igor Tudor. L’offerta presentata all’ex tecnico della Juve, però, è stata respinta: il croato è determinato a lavorare ancora in Europa e in un campionato competitivo.

