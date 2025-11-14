Retroscena Tudor: contatti con un club straniero, ma ha detto no
Roberto Mancini è stato annunciato oggi ufficialmente dall’Al Sadd. L’accordo, come già raccontato, è stato raggiunto lo scorso week end dopo una lunga trattativa e un periodo caratterizzato anche da una fase di riflessione da parte del tecnico di Jesi: il suo sì convinto è arrivato, infatti, solo dopo alcuni giorni, visto che sperava di tornare ad allenare in Italia.
Il pensiero dell'ex allenatore della Juve
Proprio in quella settimana di attesa, il club qatariota aveva contattato anche un altro allenatore: Igor Tudor. L’offerta presentata all’ex tecnico della Juve, però, è stata respinta: il croato è determinato a lavorare ancora in Europa e in un campionato competitivo.