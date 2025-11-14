Retroscena Tudor: contatti con un club straniero, ma ha detto no

Roberto Mancini è stato annunciato oggi ufficialmente dall’Al Sadd. L’accordo, come già raccontato, è stato raggiunto lo scorso week end dopo una lunga trattativa e un periodo caratterizzato anche da una fase di riflessione da parte del tecnico di Jesi: il suo sì convinto è arrivato, infatti, solo dopo alcuni giorni, visto che sperava di tornare ad allenare in Italia.