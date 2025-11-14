Mbappé e il trucco antisportivo durante Francia-Ucraina: mentre l'arbitro era al Var, lui...
Sta facendo il giro dei social una scena curiosa avvenuta durante Francia-Ucraina, sfuggita ai più nel corso della diretta. Al 50’ il direttore di gara, Slavko Vincic, è stato richiamato dal VAR per valutare un possibile rigore contro i transalpini. Mentre l’arbitro si dirigeva verso il monitor a bordo campo, Kylian Mbappé si è avvicinato al dischetto.
Mbappé e il gesto antisportivo durante Francia-Ucraina
L'attaccante del Real Madrid si è posizionato sul punto del penalty per provare a rovinare il dischetto con il piede. Un gesto rapido, quasi impercettibile, che però non è passato inosservato agli utenti dei social, che ora stanno rilanciando la clip a ritmo virale. Alla fine, dopo la revisione, Vincic ha deciso di non concedere il rigore, rendendo inutile il gesto antisportivo dell’attaccante francese.