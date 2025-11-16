La FIFA contro l'odio online: le persone identificate non potranno acquistare più biglietti

FIFA, rafforzato il sistema per il monitoraggio degli abusi online

L’organizzazione ha rafforzato il Social Media Protection Service (SMPS), il sistema che monitora e segnala gli abusi sui social verso giocatori, allenatori, arbitri, squadre e Federazioni. Dal 2022 sono stati individuati e segnalati oltre 65.000 post offensivi, più di 30.000 solo nel 2024. Quest’anno, in seguito a casi particolarmente gravi, 11 persone sono state denunciate alle autorità in vari Paesi, e alcune segnalazioni sono arrivate anche all’Interpol.

Nuovi divieti per i responsabili

La FIFA sta inoltre inserendo nella lista nera i responsabili di abusi pesanti, impedendo loro di acquistare biglietti per futuri eventi. Il servizio è stato attivo anche all'ultimo Mondiale per Club, dove ha monitorato migliaia di account e milioni di contenuti, filtrando e segnalando post violenti, discriminatori o minacciosi. Infantino ha ribadito che il calcio deve restare “uno spazio sicuro e inclusivo”, e che la FIFA continuerà a lavorare con federazioni e autorità per contrastare l’odio online e proteggere chi scende in campo.