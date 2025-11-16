Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La FIFA contro l'odio online: le persone identificate non potranno acquistare più biglietti

Potenziato il servizio di protezione dei social media: segnalati oltre 65.000 contenuti offensivi e introdotti divieti per chi commette abusi online
2 min
TagsFifa

In occasione della Giornata internazionale della tolleranza, la FIFA ha rinnovato il proprio impegno contro odio e discriminazioni, ricordando che nel calcio non c’è spazio per comportamenti violenti, online o fuori dal campo.

FIFA, rafforzato il sistema per il monitoraggio degli abusi online

L’organizzazione ha rafforzato il Social Media Protection Service (SMPS), il sistema che monitora e segnala gli abusi sui social verso giocatori, allenatori, arbitri, squadre e Federazioni. Dal 2022 sono stati individuati e segnalati oltre 65.000 post offensivi, più di 30.000 solo nel 2024. Quest’anno, in seguito a casi particolarmente gravi, 11 persone sono state denunciate alle autorità in vari Paesi, e alcune segnalazioni sono arrivate anche all’Interpol.

Nuovi divieti per i responsabili

La FIFA sta inoltre inserendo nella lista nera i responsabili di abusi pesanti, impedendo loro di acquistare biglietti per futuri eventi. Il servizio è stato attivo anche all'ultimo Mondiale per Club, dove ha monitorato migliaia di account e milioni di contenuti, filtrando e segnalando post violenti, discriminatori o minacciosi. Infantino ha ribadito che il calcio deve restare “uno spazio sicuro e inclusivo”, e che la FIFA continuerà a lavorare con federazioni e autorità per contrastare l’odio online e proteggere chi scende in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

La miopia della FIFAGrazie Infantino...

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS