Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cannavaro e Shomurodov sorridono: l'Uzbekistan vince ai rigori il quadrangolare di Al Ain© X @UzbekistanFA

Cannavaro e Shomurodov sorridono: l'Uzbekistan vince ai rigori il quadrangolare di Al Ain

La nazionale guidata dal ct italiano supera l'Iran in finale ai calci di rigore. Mané trascina il Senegal alla goleada
1 min
Oltre alle qualificazioni per i prossimi Mondiali, si sono disputate svariate amichevoli oggi: l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro, vince il quadrangolare di Al Ain a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che ha visto la partecipazione anche di Capo Verde, Egitto e Iran. La nazionale del ct napoletano, in 10 uomini dal 69' per l'espulsione di Khusabov, ha battuto in finale l'Iran 4-3 ai rigori dopo che la gara si era chiusa sullo 0-0 al 90'. A segno, dagli undici metri, anche l'ex romanista Shomurodov, capitano della squadra. In semifinale, venerdì scorso, l'Uzbekistan aveva superato l'Egitto per 2-0. Nella altre gare goleada del Senegal contro il Kenya (8-0 con tripletta per Mané e doppietta di Jackson), l'Algeria batte 2-0 l'Arabia Saudita mentre un Cile in dieci per oltre un'ora supera in rimonta il Perù 2-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Uzbekistan-Iran live

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS