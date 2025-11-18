© X @UzbekistanFA
Cannavaro e Shomurodov sorridono: l'Uzbekistan vince ai rigori il quadrangolare di Al Ain
La nazionale guidata dal ct italiano supera l'Iran in finale ai calci di rigore. Mané trascina il Senegal alla goleada
Oltre alle qualificazioni per i prossimi Mondiali, si sono disputate svariate amichevoli oggi: l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro, vince il quadrangolare di Al Ain a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che ha visto la partecipazione anche di Capo Verde, Egitto e Iran. La nazionale del ct napoletano, in 10 uomini dal 69' per l'espulsione di Khusabov, ha battuto in finale l'Iran 4-3 ai rigori dopo che la gara si era chiusa sullo 0-0 al 90'. A segno, dagli undici metri, anche l'ex romanista Shomurodov, capitano della squadra. In semifinale, venerdì scorso, l'Uzbekistan aveva superato l'Egitto per 2-0. Nella altre gare goleada del Senegal contro il Kenya (8-0 con tripletta per Mané e doppietta di Jackson), l'Algeria batte 2-0 l'Arabia Saudita mentre un Cile in dieci per oltre un'ora supera in rimonta il Perù 2-1.