Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bufera Szoboszlai, i gesti ironici verso i tifosi irlandesi scatenano un putiferio. Ma lui si difende così

Il calciatore del Liverpool è finito al centro delle polemiche dopo la gara contro l'Irlanda: cosa è successo e come si è difeso
2 min
TagsSzoboszlaiUngheriaIrlanda

Dominik Szoboszlai è finito al centro delle polemiche dopo la clamorosa eliminazione dell’Ungheria dalla corsa ai Mondiali. Il calciatore del Liverpool è stata accusato di aver provocato i tifosi irlandesi durante la gara di qualificazione, persa allo scadere contro l’Irlanda, ma il capitano ungherese respinge ogni insinuazione.

Polemiche per il gesto del giocatore del Liverpool durante Ungheria-Irlanda

Il caso è esploso quando, dopo il gol del momentaneo 2-1 firmato da Barnabás Varga al 37’, Szoboszlai si è rivolto verso il pubblico mimando un gesto con il pollice sul naso e le dita agitate, seguito da una finta scena di pianto. Un’esultanza che molti hanno interpretato come una presa in giro nei confronti dell’Irlanda, anche perché ricordava da vicino quella fatta da Cristiano Ronaldo nella partita precedente, pochi istanti prima del suo espulsione.

La spiegazione di Szoboszlai

Le lacrime finte, però, sono diventate reali nel finale: nel recupero, Troy Parrott ha completato la sua tripletta, ribaltando il risultato e sancendo l’eliminazione dell’Ungheria. A distanza di due giorni, Szoboszlai ha voluto chiarire la situazione sulle pagine del quotidiano ungherese Blikk: "Si tratta di uno scherzo tra i miei compagni di squadra, Andras Schafer, Barnabas Varga e Peter Szappanos. Se fosse stato pensato per gli irlandesi, glielo avrei detto."

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Dove vedere i sorteggi dei play-offGalliani e la battuta su Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS