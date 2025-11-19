Bufera Szoboszlai, i gesti ironici verso i tifosi irlandesi scatenano un putiferio. Ma lui si difende così

Dominik Szoboszlai è finito al centro delle polemiche dopo la clamorosa eliminazione dell’Ungheria dalla corsa ai Mondiali . Il calciatore del Liverpool è stata accusato di aver provocato i tifosi irlandesi durante la gara di qualificazione , persa allo scadere contro l’ Irlanda , ma il capitano ungherese respinge ogni insinuazione.

Polemiche per il gesto del giocatore del Liverpool durante Ungheria-Irlanda

Il caso è esploso quando, dopo il gol del momentaneo 2-1 firmato da Barnabás Varga al 37’, Szoboszlai si è rivolto verso il pubblico mimando un gesto con il pollice sul naso e le dita agitate, seguito da una finta scena di pianto. Un’esultanza che molti hanno interpretato come una presa in giro nei confronti dell’Irlanda, anche perché ricordava da vicino quella fatta da Cristiano Ronaldo nella partita precedente, pochi istanti prima del suo espulsione.

La spiegazione di Szoboszlai

Le lacrime finte, però, sono diventate reali nel finale: nel recupero, Troy Parrott ha completato la sua tripletta, ribaltando il risultato e sancendo l’eliminazione dell’Ungheria. A distanza di due giorni, Szoboszlai ha voluto chiarire la situazione sulle pagine del quotidiano ungherese Blikk: "Si tratta di uno scherzo tra i miei compagni di squadra, Andras Schafer, Barnabas Varga e Peter Szappanos. Se fosse stato pensato per gli irlandesi, glielo avrei detto."