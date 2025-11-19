La Procura Figc chiude le indagini: Zappi verso il deferimento
Secondo quanto appreso dall'Ansa, la Procura Federale della Federcalcio avrebbe chiuso le indagini sul presidente dell'Aia, Antonio Zappi, per le presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi sono stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. Una notizia che arriva ad un mese dalla posizione ufficialmente espressa dall'Associazione italiana arbitri contro la proposta di scissione della Can A e la costituzione di un organismo autonomo sul modello inglese
La Procura Federale per il deferimento
L'indagine, avviata a seguito di una segnalazione giunta agli uffici federali da parte di un associato Aia, che si riferiva a pressioni esercitate dal presidente e dal Comitato Nazionale su alcuni organi tecnici per sollecitarne le dimissioni, sarebbe andata avanti nonostante la segnalazione stessa fosse successivamente risultata priva di fondamento, con lo stesso firmatario a presentare una querela alla Procura della Repubblica sostenendo l'uso improprio dei propri dati personali e di non aver mai firmato alcun esposto.
Zappi prepara la difesa
La Procura Federale avrebbe deciso di procedere comunque arrivando alla chiusura indagini che prelude al deferimento. Il presidente Zappi ha ora 15 giorni di tempo per motivare la sua difesa. L'Associazione arbitrale ha sempre motivato la decisione dell'avvicendamento, avvenuto cinque mesi fa, con l'esigenza di un aggiornamento dell'assetto tecnico, ritenuto necessario alla luce dei risultati delle ultime stagioni e rientrante nelle prerogative di autonomia tecnica dell'organo arbitrale. Orsato e Braschi, scelti per sostituire Ciampi e Pizzi, sono figure di primo piano del settore arbitrale.
