Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

La Procura Figc chiude le indagini: Zappi verso il deferimento

Il numero uno dell'Associazione italiana arbitri avrà 15 giorni di tempo per preparare la difesa contro il provvedimento
TagsZappibraschiCollina

Secondo quanto appreso dall'Ansa, la Procura Federale della Federcalcio avrebbe chiuso le indagini sul presidente dell'Aia, Antonio Zappi, per le presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi sono stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. Una notizia che arriva ad un mese dalla posizione ufficialmente espressa dall'Associazione italiana arbitri contro la proposta di scissione della Can A e la costituzione di un organismo autonomo sul modello inglese

La Procura Federale per il deferimento

L'indagine, avviata a seguito di una segnalazione giunta agli uffici federali da parte di un associato Aia, che si riferiva a pressioni esercitate dal presidente e dal Comitato Nazionale su alcuni organi tecnici per sollecitarne le dimissioni, sarebbe andata avanti nonostante la segnalazione stessa fosse successivamente risultata priva di fondamento, con lo stesso firmatario a presentare una querela alla Procura della Repubblica sostenendo l'uso improprio dei propri dati personali e di non aver mai firmato alcun esposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Zappi prepara la difesa

La Procura Federale avrebbe deciso di procedere comunque arrivando alla chiusura indagini che prelude al deferimento. Il presidente Zappi ha ora 15 giorni di tempo per motivare la sua difesa. L'Associazione arbitrale ha sempre motivato la decisione dell'avvicendamento, avvenuto cinque mesi fa, con l'esigenza di un aggiornamento dell'assetto tecnico, ritenuto necessario alla luce dei risultati delle ultime stagioni e rientrante nelle prerogative di autonomia tecnica dell'organo arbitrale. Orsato e Braschi, scelti per sostituire Ciampi e Pizzi, sono figure di primo piano del settore arbitrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Secondo quanto appreso dall'Ansa, la Procura Federale della Federcalcio avrebbe chiuso le indagini sul presidente dell'Aia, Antonio Zappi, per le presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi sono stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. Una notizia che arriva ad un mese dalla posizione ufficialmente espressa dall'Associazione italiana arbitri contro la proposta di scissione della Can A e la costituzione di un organismo autonomo sul modello inglese

La Procura Federale per il deferimento

L'indagine, avviata a seguito di una segnalazione giunta agli uffici federali da parte di un associato Aia, che si riferiva a pressioni esercitate dal presidente e dal Comitato Nazionale su alcuni organi tecnici per sollecitarne le dimissioni, sarebbe andata avanti nonostante la segnalazione stessa fosse successivamente risultata priva di fondamento, con lo stesso firmatario a presentare una querela alla Procura della Repubblica sostenendo l'uso improprio dei propri dati personali e di non aver mai firmato alcun esposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Arbitri, transizione e confusioneInter-Milan a Sozza, Ayroldi per Cremonese-Roma
1
La Procura Figc chiude le indagini: Zappi verso il deferimento
2
Zappi prepara la difesa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS