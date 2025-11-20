Corriere dello Sport.it
Abodi non ha dubbi: "Impensabile che non ci sia uno stadio al Sud per Euro 2032. Su Roma e Napoli..."

Le dichiarazioni del ministro dello Sport sul tema stadi
2 min
TagsAbodiEuro 2032

Il ministro dello Sport Andrea Abodi è tornato sul tema degli stadi in vista di Euro 2032 e ribadisce la necessità di una presenza significativa del Sud Italia tra le città ospitanti: "È impensabile che non ci sia uno stadio al sud", ha dichiarato durante un evento a Belluno per l’inaugurazione del Dolomiti Innovation Valley-Media Space.

Abodi sugli stadi: "Non si corrono rischi su Roma"

Abodi ha poi ricordato che lo stadio di Roma "è della società Sport e Salute, il nostro braccio operativo, ed è una società 100% del Ministero dell'Economia, è un rischio che non si corre", escludendo dunque qualsiasi incertezza legata alla Capitale.

Il commento sull stadio del Napoli

Per quanto riguarda Napoli, il ministro ha richiamato l’urgenza di rispettare le scadenze fissate dalla UEFA: "Napoli sicuramente deve cercare di sintonizzarsi con un calendario che è incalzante, con delle scadenze che sono già state determinate dall'Uefa, di concerto poi con la Federcalcio che è il soggetto che verifica. Noi come governo abbiamo messo il commissario che è stato designato e che si consoliderà nella nomina nelle prossime giornate"

