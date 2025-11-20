Giuntoli a Coverciano: "Il mestiere del ds è sempre più difficile"

Al Centro Tecnico Federale di Coverciano prosegue il percorso formativo per i futuri direttori sportivi , entrato ormai nella sua terza settimana. Gli iscritti al corso hanno potuto ascoltare in aula due figure di riferimento del settore: martedì è intervenuto Frederic Massara, attuale ds della Roma, mentre oggi è stato il turno di Cristiano Giuntoli , che ha condiviso la propria esperienza maturata tra Carpi , Napoli e Juventus .

Giuntoli a Coverciano: le sue parole

Davanti agli aspiranti dirigenti, Giuntoli ha messo l’accento sulla complessità crescente di questo ruolo: "Il nostro mestiere è sempre più difficile: bisogna essere bravi nel saper gestire le relazioni", ha osservato rispondendo alle domande dei presenti e offrendo consigli su come approcciare questa professione. La sua attività in aula si è trasformata in un vero e proprio racconto di carriera, ricco di episodi e riflessioni utili a comprendere le dinamiche quotidiane che attendono chi sceglierà di lavorare come direttore sportivo.