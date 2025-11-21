Italia, i giovani dove sono? È penultima nel mondo per Under 21 locali
Pio Esposito, nato il 28 giugno 2005 a Castellammare di Stabia, a un passo da Napoli, è «la grande speranza del calcio italiano». Parola dell’Equipe che, all’indomani della brutta figura della Nazionale a San Siro, ha incoronato il giovane talento azzurro di casa Inter. «Si è immerso in una realtà non facile. È stato all’altezza. Entrato dalla panchina contro l’Estonia (5-0), Esposito ha segnato il suo primo gol in nazionale contro lo stesso avversario, prima di trovare nuovamente la rete contro la Moldavia». Pio non si è fermato lì: contro la Norvegia è andato di nuovo a segno trovando la terza rete in azzurro in cinque partite. E con l’Inter? Tra campionato e Champions, ha vinto la concorrenza timbrando tredici presenze e due gol, uno per competizione. Sì, ma insomma, e quindi? La «grande speranza del calcio italiano» è la punta di diamante degli Under 21 con passaporto italiano che giocano in Serie A. Ma, nonostante il suo spazio relativamente risicato con la prima squadra, gli altri giovani d’Italia non se la passano altrettanto bene.
Trend negativo, ma i talenti ci sono
La Serie A è penultima nel mondo tra i campionati che offrono più spazio agli Under 21 nazionali: secondo uno studio Cies, il minutaggio riservato nel 2025 ai giovani di belle speranze nostrani è relegato all’1,9% del totale, con una media di 1,7 giocatori per club. L’eccellenza è rappresentata dall’A-League Men, la massima serie australiana, che ha riservato ai gioielli locali ben il 17,7% dei minuti totali, con una media di 9 giocatori e mezzo per club. Restando in Europa, anche gli altri campionati dei top 5 se la passano decisamente meglio della Serie A. La Premier ci stacca con il 2,4% dei minuti giocati da Under 21 inglesi, due per squadra; così come la Bundesliga, che per il 3,4% ha dato spazio al talento di casa tedesca. La Liga fa ancora meglio e ci doppia: 4% il minutaggio degli Under spagnoli, ben tre per squadra; mentre la Ligue 1 si conferma una fucina di talenti cresciuti in casa, con ben il 7,8% dei minuti concessi ai campioni del domani, quasi 5 per club. La Francia è quarta in termini di numero di giocatori (154) e minuti giocati (77.718). Il trend nostrano preoccupa anche come rimpianto: tra gli Under 21 più impiegati Oltremanica c’è, al secondo posto assoluto, l’azzurrissimo Kayode, arrivato al Brentford a gennaio e colonna della squadra di Andrews. Ma in Italia i talenti pronti a scendere in campo certo non mancano: citofonare al Lecce di Camarda, 346 minuti in tasca in stagione su 990. O al giovane Cagliari di Prati e Palestra, già 1.652 minuti in due. E chissà, presto potrebbe raggiungerli anche Idrissi, sempre più lanciato da Pisacane.
