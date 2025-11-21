Italia, i giovani dove sono? È penultima nel mondo per Under 21 locali

Pio Esposito, nato il 28 giugno 2005 a Castellammare di Stabia, a un passo da Napoli, è «la grande speranza del calcio italiano». Parola dell’Equipe che, all’indomani della brutta figura della Nazionale a San Siro, ha incoronato il giovane talento azzurro di casa Inter. «Si è immerso in una realtà non facile. È stato all’altezza. Entrato dalla panchina contro l’Estonia (5-0), Esposito ha segnato il suo primo gol in nazionale contro lo stesso avversario, prima di trovare nuovamente la rete contro la Moldavia». Pio non si è fermato lì: contro la Norvegia è andato di nuovo a segno trovando la terza rete in azzurro in cinque partite. E con l’Inter? Tra campionato e Champions, ha vinto la concorrenza timbrando tredici presenze e due gol, uno per competizione. Sì, ma insomma, e quindi? La «grande speranza del calcio italiano» è la punta di diamante degli Under 21 con passaporto italiano che giocano in Serie A. Ma, nonostante il suo spazio relativamente risicato con la prima squadra, gli altri giovani d’Italia non se la passano altrettanto bene.