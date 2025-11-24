Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
Coppa Italia e Supercoppa Serie C, il nuovo sponsor è Regionale di Trenitalia

"La partnership con Lega Pro nasce da una condivisione di valori: passione, impegno, lealtà animano il mondo dello sport e anche le nostre azioni quotidiane", ha detto Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia
Tagscoppa italiaSerie C

Regionale di Trenitalia è Title partner della Coppa Italia Serie C e della Supercoppa Serie C grazie all’accordo tra il brand della società del Gruppo FS e Lega Pro. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia; Mario Alovisi, Direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia; Gabriele Gravina, Presidente FIGC; Matteo Marani, Presidente Lega Pro.

"La partnership con Lega Pro nasce da una condivisione di valori: passione, impegno, lealtà animano il mondo dello sport e anche le nostre azioni quotidiane. Una delle nostre mission è connettere le persone e i territori al mondo dello sport, della cultura in una Italia fatta di tante squadre, anche piccole, che rappresentano identità locali vitali e appassionate. Lo sport e il sociale rappresentano per Trenitalia e per il Gruppo FS uno dei pilastri fondamentali che sosteniamo anche attraverso iniziative come questa", ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

"Siamo molto contenti, come Serie C, di affiancare il nome delle nostre competizioni al brand di Trenitalia, che ha scelto di puntare sulla Lega dei giovani e dei territori. Per la prima volta nella loro importante storia, la Coppa Italia Serie C e la Supercoppa avranno un title partner: è la dimostrazione della nostra crescita. Sono certo che questo accordo ci permetterà di compiere un ulteriore salto di qualità", ha commentato Matteo Marani, Presidente della Lega Pro.

Il treno come mezzo sostenibile

Attraverso il sostegno a questa iniziativa, Regionale promuove il treno come mezzo sostenibile per eccellenza, ideale per i viaggi a basso impatto ambientale. Per favorire l’utilizzo del trasporto ferroviario, Trenitalia – attraverso Regionale – propone un servizio capillare lungo tutto il Paese, con più di seimila corse giornaliere. Inoltre, grazie ai suoi circa 180 Link – le soluzioni intermodali treno+bus, navi e altri mezzi – consente di raggiungere anche le destinazioni più remote. Regionale, con il rebranding presentato a ottobre 2024, caratterizzato dal colore verde che ne definisce l’approccio orientato alla sostenibilità, pone al centro della propria missione, così come Trenitalia e il Gruppo FS, l’attenzione verso le persone – pendolari, studenti, lavoratori e turisti – e l’impegno per un servizio efficace, accessibile, innovativo e rispettoso dell’ambiente.

