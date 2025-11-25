Bove e la battuta sullo scudetto alla Roma che fa ridere tutti: "Faccio come Mancini..."

" La Roma prima in classifica? Stanno facendo un bellissimo percorso, ma c’è ancora tanto da giocare, è ancora presto per parlare di scudetto ". Così Edoardo Bove intervenuto in diretta su Rai Radio 2 nel corso di Radio2 Social Club . Ridendo il centrocampista ha poi aggiunto, rivolgendosi al conduttore Luca Barbarossa : "Hai visto il video di Gianluca Mancini , dove fa gli scongiuri? Non ti dico una reazione uguale, ma facciamo gli scongiuri" .

Bove e l'amicizia con Cobolli: "Si vedeva fin da ragazzi la sua predisposizione al tennis"

Durante l'intervista rilasciata a Barbarossa e Ema Stokholma, Bove è tornato a parlare della sua grande amicizia con il campione di tennis Flavio Cobolli, che gli ha anche dedicato la vittoria in Coppa Davis: “Fino ai 12, 13 anni giocavo contro di lui ma andava abbastanza male perché si vedeva già la sua predisposizione. Giocavamo insieme anche nella Roma, lui poi ha scelto di continuare con il tennis, io con il calcio. Credo che alla fine sia andata bene ad entrambi”.

Bove: "Dopo il malore ho capito che il primo soccorso può fare la differenza"

A quasi un anno dal malore che lo ha colto durante Fiorentina-Inter, Bove è oggi promotore e testimonial del disegno di legge sul primo soccorso. A tal proposito ha commentato: “È stato creato un po’ di tempo fa e ci sono già persone, associazioni, fondazioni che lavorano per promuovere e promulgare il primo soccorso e per informare le persone su problematiche cardiache e arresti cardiaci. Puntiamo su tre aspetti fondamentali: abbassamento dell’iva dal 22% al 5% sui defibrillatori; l’obbligo di corsi di primo soccorso nelle scuole e per un determinato tipo di professioni; l’obbligo di corsi di primo soccorso per prendere la patente. C’è un po’ di disinformazione su questo argomento. Io ero il primo ad esserlo prima che mi accadesse questo episodio che mi ha permesso di entrare in contatto con queste fondazioni e associazioni. Questo mi ha fatto affezionare alla causa perché ho visto nelle facce dei padri che perdono figli anche il dolore che hanno provato e la necessità di fare il massimo per poter salvare le persone".

Bove: "Voglio tornare a giocare a prescindere da dove, quando, come e perché"

Bove ha poi aggiunto: “In Italia c’è un tipo di regolamento che in altri campionati non è lo stesso ed è permesso giocare con il defibrillatore, il mio amico che mi accompagna dal 12 dicembre dell’anno scorso. Io sono tranquillo perché per me l’importante è tornare a giocare al di là di dove, quando, come e perché. In questo anno ho avuto la possibilità di vedere il calcio da fuori, di distaccarmi da una parte di me che era sempre presente perché ero abituato a una calendarizzazione della mia vita: vivere la settimana in base alla partita. Ho avuto la possibilità di rivedere delle mie priorità. Adesso sono contento perché mi sto allenando e posso mettere di nuovo il calcio al centro della mia vita e quello è il mio obiettivo. Lo sport per me è motivo di salute”.