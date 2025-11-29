Vita breve per i simulatori, la Fifa approva una norma per evitare le perdite di tempo: c'è il tempo effettivo

FIFA, le parole di Collina

"L'IFAB e la FIFA stanno pensando di fare esperimenti per rendere il calcio più bello, emozionante e piacevole sia per lo spettatore che per tutte le parti - ha ammesso Pierluigi Collina al canale qatariota "Al Kass Sports” - ho notato che dal primo luglio, quando ci sono stati cambiamenti nella regola per cui il portiere non può tenere la palla per più di otto secondi, altrimenti ci sarebbe un calcio d'angolo contro la squadra, nessuno è incorso nella sanzione. Hanno capito che la regola andava rispettata e ha portato grandi benefici. Da qui un'altra esperienza che credo verrà rispetta e sarà utile contro le finzioni. In questo caso, se il giocatore è infortunato e lo staff è entrato in campo, sul campo, il giocatore lascerà il campo e resterà fuori dopo la ripresa del gioco, per due minuti”.

Nuova norma, due sole eccezioni

La nuova norma entrerà in vigore a partire dalla Coppa d'Arabia 2025 in programma dall'1 al 18 dicembre a Doha, e sarà di fatto un test per valutare l'effettivo impatto in una competizione internazionale. La norma ha due uniche eccezioni: non potrà essere applicata nel caso in cui venisse coinvolto il portiere della squadra - da regolamento, senza portiere non si può giocare ndr - oppure se l’arbitro interviene sanzionando con il cartellino giallo - o rosso - l’autore dell’intervento che ha portato all’interruzione del gioco.