L'ex Bologna firma con la squadra di De Rossi: lo riconoscete?

Colpo importante per l'Ostiamare. Il club, di cui Daniele De Rossi ne è il proprietario e il presidente, sta lottando per la promozione diretta in Serie C. 37 i punti racimolati finora, a +6 dal Teramo secondo nella classifica del girone F di Serie D. I biancoviola, per alimentare il sogno promozione, hanno centrato un colpo di mercato di alto livello: si tratta di Godfred Donsah. L'ex centrocampista del Bologna si è svincolato poche ore fa dal Chieti, stesso girone di Serie D, per firmare con l'Ostiamare. Il ghanese era arrivato in Italia con il Verona, dopo essere stato in prova al Palermo e al Como. L'esordio in Serie A lo fa con i gialloblù per poi girare tra Cagliari, Bologna e più tardi Crotone. Gioca nella prima serie turca per due stagioni per poi firmare con il Chieti nella scorsa stagione. Quasi 90 presenze in Serie A per lui, con sei gol e sette assist.