sabato 29 novembre 2025
L'ex Bologna firma con la squadra di De Rossi: lo riconoscete?

Il giocatore si è svincolato poche ore fa dal suo precedente club: ora la nuova avventura con la maglia dell'Ostiamare
TagsDe Rossiostiamare

Colpo importante per l'Ostiamare. Il club, di cui Daniele De Rossi ne è il proprietario e il presidente, sta lottando per la promozione diretta in Serie C. 37 i punti racimolati finora, a +6 dal Teramo secondo nella classifica del girone F di Serie D. I biancoviola, per alimentare il sogno promozione, hanno centrato un colpo di mercato di alto livello: si tratta di Godfred Donsah. L'ex centrocampista del Bologna si è svincolato poche ore fa dal Chieti, stesso girone di Serie D, per firmare con l'Ostiamare. Il ghanese era arrivato in Italia con il Verona, dopo essere stato in prova al Palermo e al Como. L'esordio in Serie A lo fa con i gialloblù per poi girare tra Cagliari, Bologna e più tardi Crotone. Gioca nella prima serie turca per due stagioni per poi firmare con il Chieti nella scorsa stagione. Quasi 90 presenze in Serie A per lui, con sei gol e sette assist.

Donsah firma con l'Ostiamare: il comunicato

Questo il comunicato del club sul nuovo arrivo: "L’Ostiamare ufficializza l’arrivo di Godfred Donsah. Il centrocampista arriva all’Anco Marzio dopo una prima parte di stagione in cui ha difeso i colori del Chieti. Il tecnico David D’Antoni abbraccia così il suo nuovo giocatore che impreziosisce ulteriormente lo scacchiere tattico a sua disposizione. Il classe ‘96 diventa biancoviola dopo una carriera in cui ha calcato i massimi palcoscenici del calcio italiano. Per lui 89 presenze in Serie A con le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Bologna, oltre a quelle in Serie B, Jupiler Pro League in Belgio e Süper Lig in Turchia. Godfred Donsah è già a disposizione del tecnico pronto ad unirsi agli allenamenti con i suoi nuovi compagni.

Tutte le news di Calcio

