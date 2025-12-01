Dybala torna alla Juve, Mertens al Napoli e la canzone virale di Emma: cosa sta mandando in tilt Tik Tok in Italia

Calcio e musica hanno un legame profondo. Non solo per i cori da stadio, che sono molto frequentemente ispirati da canzoni che vengono riadattate per diventare veri e propri tormentoni sugli spalti o che, come Seven Nation Army dei The White Stripes , che è stato una vera e propria colonna sonora per imprese come quella dell'Italia nel 2006 e che ancora oggi accompagna le partite degli Azzurri grazie alla "intuzione" di Totti e De Rossi , che la portarono nello spogliatoio attingendo dal repertorio dei tifosi della Roma . Tik Tok ha declinato il binomio secondo una nuova sfumatura: pezzi scritti anni e anni fa, tornano prepotentemente d'attualità grazie a serie tv (come Bloody Mary di Lady Gaga , grazie a Mercoledì di Tim Burton ) o L'amore non mi basta di Emma che, a dodici anni dalla sua uscita, è virale per la carica che riesce a trasmettere insieme a frame intrisi di amarcord legati al mondo del pallone.

Dybala alla Roma, Mertens al Napoli e Pogba alla Juve: Emma è la colonna sonora

Associato ad alcuni video in cui sono protagonisti Dybala, Mertens, Giroud, Icardi, Nainggolan, Immobile e Pogba rispettivamente con le maglie di Juve, Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio e ancora Juve, L'amore non mi basta ha fatto irruzione in maniera prepotente nelle charts ufficiali. La canzone di Emma si è piazzata al 165esimo posto della classifica giornaliera di Spotify con 50mila stream. Il brano, scritto da Daniele Magro e prodotto da Brando, attualmente conta un totale di oltre 23 milioni di stream.

Il significato di L'amore non mi basta di Emma

A proposito di L'amore non mi basta, tratto dall’album Schiena e certificato con il disco di platino, Emma ha spiegato che è un omaggio a Try di Pink, grazie anche alla collaborazione con Mylious Johnson, storico batterista dell’artista americana. Testo introspettivo, il pezzo racconta la fine contrastata di una storia d’amore in cui la passione non basta più a colmare le mancanze della relazione. Energica, potente, la canzone esalta il lato più grintoso e rock della cantante salentina: perfetto per far venire un groppo alla gola attingendo da un archivio di giocate memorabili.