Mondiali 2026, l’augurio di Del Piero: “Vivete questa esperienza con lo spirito giusto”

ZURIGO (Svizzera) - Alessandro Del Piero a pochi giorni dal sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale di calcio in programma nel 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico invia un augurio a tutti i suoi ex colleghi. “La perfezione sarebbe quella che tutti i Paesi del mondo partecipassero al Mondiale - afferma Alessandro Del Piero alla Tv ufficiale della Fifa - il torneo a 48 squadre sarà una grande novità che mi auguro vada estremamente bene, ci saranno sorprese, ci saranno delle conferme, ci saranno delle prime volte come sempre accade durante il Mondiale. Ma ci sarà quello spirito unico che il Mondiale rappresenta, ovvero uno spirito di felicità, di gioia, di tensione, di carica emotiva, lo spirito di voler vincere, di voler partecipare a seconda del Paese e della Nazionale in cui sei, comprese anche le arrabbiature e le delusioni, tutto ciò che il calcio rappresenta: è il bello e il brutto di ogni competizione. L’importante è che questo spirito lo si viva al 100%. Per questo auguro a tutti i giocatori, a tutti gli allenatori e a tutti i tifosi di vivere questo avvenimento con gioia”.