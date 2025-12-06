Sassuolo, Volpato migliore in campo: in estate poteva essere della Fiorentina

Momento magico per Cristian Volpato. Autore del primo gol dei neroverdi e migliore in campo oggi contro la Fiorentina, il duttile trequartista si conferma uno dei protagonisti del Sassuolo: ha firmato anche quattro assist. In estate, ironia della sorte, era stato trattato proprio dalla Fiorentina, ma le alte richieste del club neroverde avevano impedito alle parti di trovare un’intesa.