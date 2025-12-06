Sassuolo, Volpato migliore in campo: in estate poteva essere della Fiorentina
Momento magico per Cristian Volpato. Autore del primo gol dei neroverdi e migliore in campo oggi contro la Fiorentina, il duttile trequartista si conferma uno dei protagonisti del Sassuolo: ha firmato anche quattro assist. In estate, ironia della sorte, era stato trattato proprio dalla Fiorentina, ma le alte richieste del club neroverde avevano impedito alle parti di trovare un’intesa.
I complimenti di Grosso a Volpato
L’ex talento della Roma voleva comunque maggiore spazio, che ad oggi Grosso gli sta dando complice anche l’infortunio di Berardi. "Devo fare i complimenti a Volpato. Ha giocate di spessore che possono aiutarci a vincere le partite", le parole del tecnico del Sassuolo rilasciate a Dazn al termine della partita. E la sua valutazione? L'ad Carnevali, in estate, ha sempre chiesto circa 15 milioni di euro per la sua cessione.