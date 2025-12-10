Clamoroso dall'Inghilterra: "Infantino indagato, focus su violazioni del codice etico e..."

LONDRA (INGHILTERRA) - Il presidente della Fifa , Gianni Infantino , potrebbe dover fare i conti con uno spiacevole imprevisto . Secondo quanto riportato da 'BBC Sport', il numero uno del calcio mondiale dovrà infatti rispondere al Comitato Etico della Fifa , in seguito a una denuncia presentata da ' FairSquare ', organizzazione per la difesa dei diritti umani , che contesta al presidente della Federcalcio internazionale "almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità della Fifa stessa". Non solo: sotto la lente d'ingrandimento dell'organizzazione anche il sostegno mostrato nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , al quale, durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi - celebrato con un grande show a Washington lo scorso 5 dicembre - è stato consegnato il primo premio Fifa per la pace . Infantino avrebbe anche pubblicato post e interviste sui social media a sostegno del numero 1 della Casa Bianca, violando le regole di neutralità politica richieste dalla Federazione che lui stesso presiede. "L'assegnazione di un premio di questa natura a un leader politico in carica è di per sé una chiara violazione del dovere di neutralità della Fifa - scrive FairSquadre -. Il presidente della Fifa non ha l'autorità di dettare unilateralmente la missione, la direzione strategica, le politiche e i valori dell'organizzazione".

"Infantino agisce in modo pericoloso e contrario agli interessi del calcio"

Secondo quanto trapela, 'BBC Sport' ha contattato l'organismo di governo del calcio mondiale per un commento sulla vicenda e ha ricostruito i punti contestati a Infantino. In occasione del sorteggio, oltre al premio Fifa, il numero uno del calcio mondiale ha infatti lodato Trump in più circostanze dichiarando: "Questo è ciò che vogliamo da un leader, lei, signor presidente, potrà sempre contare sul mio sostegno". Anche in altre occasioni, nei mesi precedenti, sono arrivate dichiarazioni e attestati di stima che FairSquare avrebbe documentato e poi contestato. "Questa denuncia riguarda molto più del semplice sostegno di Infantino all'agenda politica del presidente Donald Trump - spiega Nicholas McGeehan, direttore del programma FairSquare -. Più in generale riguarda il modo in cui l'assurda struttura di governance della Fifa ha permesso a Gianni Infantino di violare apertamente le regole dell'organizzazione e di agire in modo pericoloso e contrario agli interessi dello sport più popolare al mondo".