Clamoroso dall'Inghilterra: "Infantino indagato, focus su violazioni del codice etico e..."
LONDRA (INGHILTERRA) - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, potrebbe dover fare i conti con uno spiacevole imprevisto. Secondo quanto riportato da 'BBC Sport', il numero uno del calcio mondiale dovrà infatti rispondere al Comitato Etico della Fifa, in seguito a una denuncia presentata da 'FairSquare', organizzazione per la difesa dei diritti umani, che contesta al presidente della Federcalcio internazionale "almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità della Fifa stessa". Non solo: sotto la lente d'ingrandimento dell'organizzazione anche il sostegno mostrato nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al quale, durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi - celebrato con un grande show a Washington lo scorso 5 dicembre - è stato consegnato il primo premio Fifa per la pace. Infantino avrebbe anche pubblicato post e interviste sui social media a sostegno del numero 1 della Casa Bianca, violando le regole di neutralità politica richieste dalla Federazione che lui stesso presiede. "L'assegnazione di un premio di questa natura a un leader politico in carica è di per sé una chiara violazione del dovere di neutralità della Fifa - scrive FairSquadre -. Il presidente della Fifa non ha l'autorità di dettare unilateralmente la missione, la direzione strategica, le politiche e i valori dell'organizzazione".
"Infantino agisce in modo pericoloso e contrario agli interessi del calcio"
Secondo quanto trapela, 'BBC Sport' ha contattato l'organismo di governo del calcio mondiale per un commento sulla vicenda e ha ricostruito i punti contestati a Infantino. In occasione del sorteggio, oltre al premio Fifa, il numero uno del calcio mondiale ha infatti lodato Trump in più circostanze dichiarando: "Questo è ciò che vogliamo da un leader, lei, signor presidente, potrà sempre contare sul mio sostegno". Anche in altre occasioni, nei mesi precedenti, sono arrivate dichiarazioni e attestati di stima che FairSquare avrebbe documentato e poi contestato. "Questa denuncia riguarda molto più del semplice sostegno di Infantino all'agenda politica del presidente Donald Trump - spiega Nicholas McGeehan, direttore del programma FairSquare -. Più in generale riguarda il modo in cui l'assurda struttura di governance della Fifa ha permesso a Gianni Infantino di violare apertamente le regole dell'organizzazione e di agire in modo pericoloso e contrario agli interessi dello sport più popolare al mondo".