venerdì 12 dicembre 2025
Barbieri, il gioiello della Cremonese che giocava con Soulé, si ispira a Cancelo e Hakimi

Barbieri, il gioiello della Cremonese che giocava con Soulé, si ispira a Cancelo e Hakimi

Il calciatore di Davide Nicola sta impressionando alcuni club della serie A
Eleonora Trotta
1 min

La Cremonese di Davide Nicola quest’anno può far affidamento su tanti calciatori esperti come Jamie Vardy, ma anche su giovani italiani interessanti. Tra questi spicca Tommaso Barbieri, in passato alla Juve, tra i protagonisti della formazione grigiorossa.

Gli idoli del terzino destro di Nicola

Legato alla Cremonese da un contratto fino al 2028, il terzino destro ha esordito in Champions League nel 2022 contro il Psg. Il Parma lo ha corteggiato a lungo la scorsa estate e resta sicuramente tra le società interessate. Per lui sono previste nuove offerte anche da altri club della A, ma i grigiorossi cercheranno di trattenerlo a gennaio per valutare poi la sua situazione a giugno. Il rapporto con Nicola è ottimo e tra i due c’è grande stima.
Barbieri, classe 2002, ha giocato con l’Under 23 della Juve anche con Soulé e Yildiz. Appassionato di basket, i suoi modelli sono Cancelo e Hakimi. Parliamo di un terzino destro moderno e versatile che, nella sfida contro il Lecce, ha percorso ben 9.6 km, il massimo tra i calciatori in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

