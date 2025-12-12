Barbieri, il gioiello della Cremonese che giocava con Soulé, si ispira a Cancelo e Hakimi

Gli idoli del terzino destro di Nicola

Legato alla Cremonese da un contratto fino al 2028, il terzino destro ha esordito in Champions League nel 2022 contro il Psg. Il Parma lo ha corteggiato a lungo la scorsa estate e resta sicuramente tra le società interessate. Per lui sono previste nuove offerte anche da altri club della A, ma i grigiorossi cercheranno di trattenerlo a gennaio per valutare poi la sua situazione a giugno. Il rapporto con Nicola è ottimo e tra i due c’è grande stima.

Barbieri, classe 2002, ha giocato con l’Under 23 della Juve anche con Soulé e Yildiz. Appassionato di basket, i suoi modelli sono Cancelo e Hakimi. Parliamo di un terzino destro moderno e versatile che, nella sfida contro il Lecce, ha percorso ben 9.6 km, il massimo tra i calciatori in campo.