mercoledì 17 dicembre 2025
Inter interessata a Valincic? La richiesta della Dinamo Zagabria è chiara

Inter interessata a Valincic? La richiesta della Dinamo Zagabria è chiara

Il giovane croato è stato accostato alla società nerazzurra
Eleonora Trotta
1 min

L'Inter continua a monitorare il mercato dei giovani calciatori croati. Così, dopo Mlacic dell'Hajduk Spalato, anche Valincic è stato accostato al club nerazzurro. L'esterno classe 2002 ha ricevuto anche altre offerte e viene valutato circa 10 milioni di euro: le voci sulla società milanese hanno inevitabilmente inciso sul suo prezzo. Come raccontato su queste pagine, il sogno dei nerazzurri resta in ogni caso Marco Palestra: il classe 2005, di proprietà dell'Atalanta, ha però molto mercato e continua ad essere nei radar di Juve, Milan e Napoli. Un anno fa, invece, era stata la Roma a provare ad ingaggiarlo, mentre all'estero si sono mosse diverse società della Premier. In ogni caso, il suo prezzo non cambia ed è fissato sui 40 milioni di euro. "In questo momento è l'esterno più forte d'Europa", ha dichiarato il direttore del Cagliari Guido Angelozzi, confermando il momento magico del suo calciatore. Palestra è in prestito secco al Cagliari fino al termine di questa stagione.

 

