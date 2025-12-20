I giovani del Brescia in campo per il Quadrangolare del cuore

Lo sport che unisce, il calcio che aiuta. È lo slogan scelto dal Quadrangolare del cuore, il torneo benefico che andrà in scena sabato 20 dicembre sul terreno di gioco del Campo sportivo comunale di Carpenedolo , in provincia di Brescia, promosso e sostenuto dalla Leonessa Group, la holding della famiglia Ghirardi. Tommaso, già proprietario del Parma e attualmente tra gli azionisti della Union Brescia, da anni è impegnato in iniziative benefiche e di solidarietà che molto spesso sostengono lo sport sul territorio. In particolare, da un decennio sponsorizza una delle principali squadre di paraciclismo, l’Active Team, i cui atleti hanno conquistato numerose medaglie olimpiche e mondiali, un oro in tandem e due bronzi in handbike nell’ultima rassegna iridata.

Il torneo

Il Quadrangolare del Cuore nasce per unire sport, amicizia e solidarietà: una giornata di calcio giovanile dedicata alla raccolta fondi in favore di una associazione benefica del territorio, la Fondazione Dodo onlus, che potrà essere sostenuta attraverso contributi volontari e l’acquisto di panettoni. “Un piccolo gesto, una grande partita: perché insieme possiamo fare la differenza”, dicono gli organizzatori. Quattro squadre coinvolte, le formazioni Under 10 dei padroni di casa del Carpenedolo, dell’Union Brescia, dell’Asd Bassa Bresciana e del Vighenzi Calcio. Il programma prevede alle 14 il ritrovo delle squadre e l’accoglienza delle quattro formazioni giovanili partecipanti, la consegna del kit ricordo e la foto ufficiale. Alle 14.30 il calcio d’inizio delle semifinali, alle 16 la finale per il terzo e quarto posto, alle 16.45 la finalissima. Alle 17.30 le premiazioni e la consegna simbolica dell’assegno all’associazione beneficiaria, alla presenza della proprietà di Leonessa Group, delle autorità locali e dei rappresentanti del club. “In campo per vincere non basta il risultato: conta il cuore. Con questo quadrangolare vogliamo trasmettere ai ragazzi il valore della solidarietà e del gioco di squadra anche fuori dal campo. Ogni euro raccolto diventerà un aiuto concreto per chi ne ha bisogno, qui nel nostro territorio”, il messaggio che gli organizzatori vogliono veicolare attraverso questa iniziativa.

Satellite

Il Carpenedolo, del resto, non è nuovo a questo impegno per i giovani. Il club, il cui azionista di maggioranza è la famiglia Ghirardi attraverso la Leonessa Group, milita in Eccellenza con la prima squadra - ma ha ambizioni di promozione in D, - e ha una scuola calcio per circa 250 bambini: da anni il suo vivaio è un punto di riferimento nel territorio e non a caso - notizia annunciata una settimana fa durante le premiazioni di fine anno - è stato scelto dal nuovo Brescia di Pasini come uno dei suo quattro centri di formazione. “Un orgoglio e una grande opportunità per la nostra società - dichiara Tommaso Ghirardi -, siamo convinti che questa collaborazione porterà frutti a entrambi i club e aiuterà la crescita umana e sportiva di tanti ragazzi”.