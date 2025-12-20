Per "Operazione Nostalgia-Campioni del Mondo ad Ancona", al via la vendita dei biglietti

Sarà un evento da incorniciare per gli appassionati del calcio e non solo. Sabato 26 settembre 2026 il raduno di Operazione Nostalgia farà tappa allo Stadio del Conero e, nella circostanza, sarà possibile ammirare i più celebri campioni del calcio internazionale e tanti ex campioni dell' Ancona : Hubner, Pandev, Di Francesco, Ganz, Poggi e Milanese. L’appuntamento richiamerà nel capoluogo migliaia di persone. Da oggi alle 12.00 è possibile acquistare online i biglietti dell'evento, cercando "Operazione Nostalgia" online. E' la prima volta che Operazione Nostalgia arriva nelle Marche. La tappa precedente, a Reggio Calabria, ha registrato il tutto esaurito con un l’entusiasmo delle grandi occasioni. Quaranta saranno i campioni che si esibiranno nell’evento.

"Un ottimo risultato essere riusciti ad organizzare una tappa del loro tour ad Ancona, un anno di lavoro che ci riempie di soddisfazione – ha affermato l'assessore al Turismo e Impianti sportivi, Daniele Berardinelli, che ha fortemente voluto l'iniziativa -. Questo darà non solo la possibilità a tanti tifosi di calcio di poter vedere da vicino i loro beniamini storici, ma anche di far conoscere in un’ottica turistica le tante bellezze della nostra città a chi verrà da fuori regione." “Siamo molto orgogliosi che il nostro evento di Operazione Nostalgia faccia tappa ad Ancona o "in Ancona" come si dice da queste parti - dice invece Andrea Bini, fondatore di Operazione Nostalgia - ringrazio Alessandro Veroli di Mate per aver facilitato quei rapporti che ci hanno permesso di instaurare un ottimo dialogo con il Comune; siamo sicuri che sarà una giornata storica per tutti gli appassionati di calcio e sappiamo bene che da quelle parti la passione è sempre viva e, per l’occasione, porteremo ad Ancona quaranta calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano e non solo”.