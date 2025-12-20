Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
Supercoppa italiana, Colombo dirige la finale tra Napoli e Bologna

La designazione arbitrale per l'atto conclusivo del torneo in programma lunedì a Riyadh tra gli azzurri di Conte e i rossoblù di Italiano: i dettagli
2 min
RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Cresce l'attesa per la finale di Supercoppa italiana, giunta alla sua 38esima edizione. Lunedì 22 dicembre, all'Al-Awwal Park di Riyadh, si sfidano il Napoli campione d'Italia e il Bologna detentore della Coppa Italia con calcio d'inizio fissato per le 20, ora italiana. L'Aia ha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà l'atto conclusivo della Final Four saudita.

Supercoppa italiana, Colombo dirige la finale tra Napoli e Bologna

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como l'arbitro della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna. Gli assistenti saranno Berti e Vecchi mentre come quarto ufficiale di gara è stato designato La Penna. Al Var e all'Avar ci saranno rispettivamente Di Bello e Pezzuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

