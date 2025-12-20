Supercoppa italiana, Colombo dirige la finale tra Napoli e Bologna
RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Cresce l'attesa per la finale di Supercoppa italiana, giunta alla sua 38esima edizione. Lunedì 22 dicembre, all'Al-Awwal Park di Riyadh, si sfidano il Napoli campione d'Italia e il Bologna detentore della Coppa Italia con calcio d'inizio fissato per le 20, ora italiana. L'Aia ha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà l'atto conclusivo della Final Four saudita.
Sarà Andrea Colombo della sezione di Como l'arbitro della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna. Gli assistenti saranno Berti e Vecchi mentre come quarto ufficiale di gara è stato designato La Penna. Al Var e all'Avar ci saranno rispettivamente Di Bello e Pezzuto.