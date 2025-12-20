Supercoppa italiana, Colombo dirige la finale tra Napoli e Bologna

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como l'arbitro della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna. Gli assistenti saranno Berti e Vecchi mentre come quarto ufficiale di gara è stato designato La Penna. Al Var e all'Avar ci saranno rispettivamente Di Bello e Pezzuto.