Supercoppa, tifosi bloccati per ore in aeroporto di ritorno dall'Arabia: le scuse della Lega Calcio

Momenti di disagio, quelli vissuti da 130 tifosi all'aeroporto di Napoli di rientro dal viaggio - organizzato dalla Lega Calcio Serie A - in Arabia Saudita, dove hanno assistito alla semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan . La polizia di frontiera, in seguito all'atterraggio a Capodichino, ha bloccato questi supporter, in transito per Milano, per ore, a causa di alcuni problemi legati alla documentazione di volo.

Le scuse della Lega Calcio ai tifosi bloccati

All'aeroporto di Capodichino, i tifosi del Napoli sono scesi senza problemi. I passeggeri in transito per Milano, invece, sono stati bloccati a causa di problematiche legate alla documentazione di volo. Un blocco che inoltre ha fatto superare il numero di ore continuative di lavoro, dovendo così obbligatoriamente fermarsi per undici ore. La Lega Calcio Serie A, che aveva organizzato la trasferta per quasi 200 tifosi italiani delle quattro squadre partecipanti, seppur senza responsabilità diretta, si è attivata per risolvere il problema. Per scusarsi, inoltre ha offerto alle persone coinvolte un abbonamento annuale alla piattaforma Dazn e l'ingresso allo stadio a una delle prossime partite casalinghe della squadra da loro tifata.