sabato 20 dicembre 2025
Bologna e Napoli a Riyadh regalano sorrisi ai bimbi dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib

Iniziativa solidale organizzata oggi da Lega Calcio Serie A, che ha visto la partecipazione di una delegazione dei due club finalisti di Supercoppa, accompagnate da rappresentanti della Lega
Regalare un sorriso ai bambini dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib di Al Sahafah, a Riyadh: questo l’obiettivo della visita organizzata oggi da Lega Calcio Serie A, che ha visto la partecipazione di una delegazione del Bologna e del Napoli, accompagnate da rappresentanti della Lega Calcio Serie A. Ciro Immobile e Lukasz Skorupski per il rossoblù, l’allenatore Antonio Conte e Gabriele Oriali per gli azzurri, hanno regalato ai piccoli pazienti un momento di autentica vicinanza e partecipazione, intrattenendosi con loro, firmando autografi e consegnando piccoli doni. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità sociale promosso dalla Lega Calcio Serie A, in collaborazione con il Ministry of Sport (MOS), volto a valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione, solidarietà e sostegno alle comunità locali. La Lega Calcio Serie A desidera esprimere il proprio ringraziamento alla Direzione Sanitaria e a tutto il personale dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib Hospital di Al Sahafah per l’accoglienza riservata e per la costante dedizione dimostrata quotidianamente nella cura dei piccoli pazienti.

