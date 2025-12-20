Bologna e Napoli a Riyadh regalano sorrisi ai bimbi dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib

Regalare un sorriso ai bambini dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib di Al Sahafah, a Riyadh: questo l’obiettivo della visita organizzata oggi da Lega Calcio Serie A, che ha visto la partecipazione di una delegazione del Bologna e del Napoli, accompagnate da rappresentanti della Lega Calcio Serie A. Ciro Immobile e Lukasz Skorupski per il rossoblù, l’allenatore Antonio Conte e Gabriele Oriali per gli azzurri, hanno regalato ai piccoli pazienti un momento di autentica vicinanza e partecipazione, intrattenendosi con loro, firmando autografi e consegnando piccoli doni. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità sociale promosso dalla Lega Calcio Serie A, in collaborazione con il Ministry of Sport (MOS), volto a valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione, solidarietà e sostegno alle comunità locali. La Lega Calcio Serie A desidera esprimere il proprio ringraziamento alla Direzione Sanitaria e a tutto il personale dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib Hospital di Al Sahafah per l’accoglienza riservata e per la costante dedizione dimostrata quotidianamente nella cura dei piccoli pazienti.