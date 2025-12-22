De Laurentiis apre la festa del Napoli: "Orgoglioso di questo gruppo, abbiamo scritto di nuovo la storia"

De Laurentiis: "Cari tifosi, sognate!"

Il presidente del Napoli esulta ai microfoni di Mediaset celebrando la propria squadra e il proprio allenatore: «Avevate qualche dubbio su Conte? - afferma Aurelio De Laurentiis - abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che come dice il mio amico Joe Saputo è una competizione diversa, non è il campionato, è una Coppa. Mi dispiace per lui, li aspettiamo a Napoli per il gioco della verità. Ai tifosi del Napoli posso solo dire, l’altro anno avevamo solo campionato e Coppa Italia, ma abbiamo avuto tanti infortuni e siamo stati sul filo di lana. Quest’anno è capitato lo stesso, ma ne avevamo comprati tanti. Abbiamo avuto la fortuna di scoprire tanti talenti, e ci riempie di gioia. Il 28 abbiamo un’altra partita importante, con la Cremonese, bisogna restare attenti, guardinghi e non mollare mai. È dall’epoca di Maradona che non si vincevano due trofei in un unico anno: ai tifosi dico, sognate. E forza Napoli».