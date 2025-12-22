Corriere dello Sport.it
De Laurentiis apre la festa del Napoli: "Orgoglioso di questo gruppo, abbiamo scritto di nuovo la storia"

Il presidente dopo il successo in Supercoppa Italiana contro il Bologna si complimenta con la propria squadra inviando un messaggio sul proprio profilo social
2 min
TagscalcioSupercoppa Italiananapoli
RIYADH (Arabia Saudita) - Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto partecipare alla festa dei suoi giocatori per la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Bologna. Il patron del Napoli è sceso dalla tribuna autorità con largo anticipo rispetto al fischio finale, e ha seguito gli ultimi minuti della finale a bordo campo, accanto alla panchina di Antonio Conte. Ma come di consueto, oltre a complimentarsi con ognuno dei suoi giocatori, ha voluto inviare un messaggio social attraverso il proprio profilo ufficiale.

De Laurentiis, il messaggio social

Al fischio finale dell’arbitro Colombo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto i complimenti ai propri giocatori attraverso i social. “Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!”. Il messaggio, rivolto ai protagonisti della notte di Riyadh, è stato apprezzato da tutti i tifosi del Napoli che ora festeggiano l’ennesimo trionfo dell’era De Laurentiis. 

De Laurentiis: "Cari tifosi, sognate!"

Il presidente del Napoli esulta ai microfoni di Mediaset celebrando la propria squadra e il proprio allenatore: «Avevate qualche dubbio su Conte? - afferma Aurelio De Laurentiis - abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che come dice il mio amico Joe Saputo è una competizione diversa, non è il campionato, è una Coppa. Mi dispiace per lui, li aspettiamo a Napoli per il gioco della verità. Ai tifosi del Napoli posso solo dire, l’altro anno avevamo solo campionato e Coppa Italia, ma abbiamo avuto tanti infortuni e siamo stati sul filo di lana. Quest’anno è capitato lo stesso, ma ne avevamo comprati tanti. Abbiamo avuto la fortuna di scoprire tanti talenti, e ci riempie di gioia. Il 28 abbiamo un’altra partita importante, con la Cremonese, bisogna restare attenti, guardinghi e non mollare mai. È dall’epoca di Maradona che non si vincevano due trofei in un unico anno: ai tifosi dico, sognate. E forza Napoli».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

