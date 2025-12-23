Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Così l'Arabia Saudita incide sul calcio globale: il parere dell'avvocato tra retroscena e conferme

Francesca Petriccione conosce le dinamiche del Paese in Medio Oriente: business, strategie, mercato
Fabio Mandarini (inviato a Riyadh)
4 min
TagsFrancesca PetriccioneArabia Saudita

Francesca Petriccione, avvocato italiano al centro della scena del calcio internazionale e docente alla Statale di Milano, vola sulle ali del futuro saudita. Conosce profondamente l'Arabia e le sue dinamiche: business, strategie, mercato.  
 
Lei è un catalizzatore.  

«Lavoro su operazioni di investimento e partnership collaborando con fondi, investitori e consorzi, anche nel processo di privatizzazione dei club sauditi. Seguo progetti di espansione nel Golfo per grandi club e, in alcuni casi, per le leghe: in Arabia esistono progetti credibili e solidi nel tempo». 
 
A gennaio, quasi in parallelo con quella italiana, si giocherà la Supercoppa di Spagna a Jeddah.  

«I rispettivi rapporti con la Saudi Pro League e i risultati non sono simili. La Liga s'è mossa come un sistema unico, mirato a far crescere il valore del campionato e non quello dei singoli club. La Lega Serie A, invece, ha adottato un approccio più prudente e istituzionale, proteggendo gli equilibri interni e valorizzando alcuni asset». 

Una differenza architettonica, insomma.  

«Strategie e impostazioni diverse che spiegano differenti risultati economici e di posizionamento internazionale». 
 
La diffidenza verso la Saudi è sparita in pochi anni.  

«Offre chance reali per club e leghe di tutto il mondo. La trasformazione del calcio non è un'operazione di facciata: riguarda società, regole, investimenti, infrastrutture, formazione e rapporti internazionali. Ma non sono occasioni alla portata di chiunque: servono chiarezza e visione».  
 
La Supercoppa in Arabia è un fine o un mezzo?  

«Le competizioni non vanno lette come singoli eventi, ma come anelli di un rapporto continuativo con la Saudi Pro League: se gestite con coerenza, possono garantire entrate più solide e rafforzare il peso istituzionale delle leghe». 
 
La Saudi attinge dall'esperienza europea?  

«Dopo l'incremento della visibilità fondata sull'arrivo di grandi giocatori, il progetto è entrato in una fase più matura: oggi si punta allo sviluppo dei giovani e del livello tecnico campionato, e alla creazione di asset sostenibili».  
 
La conferma che l'Arabia Saudita vuole essere presente e futuro.  

«Non si tratta di un fenomeno temporaneo ma di un modello destinato a incidere stabilmente sul calcio globale, anche grazie al peso crescente nell'ambito Fifa. Il Mondiale 2034 non è un punto di arrivo: è un acceleratore». 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Clamoroso Dani AlvesSaudi Pro League, il valore dei giocatori

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS