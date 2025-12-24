Chukwueze: "Milan favorito per lo scudetto, via dalla Serie A per un motivo"

“Penso che in Italia non mi sia stato concesso tempo. Credo di non aver avuto le opportunità che avrei voluto. Succede. Devo continuare a lavorare. Magari tornerò in Serie A . Per il momento sono concentrato sul Fulham : qui ho ritrovato fiducia (10 presenze, 2 gol e 4 assist)". Così Samuel Chukwueze , nel corso di un intervista a On Sport, direttamente dal ritiro della Nigeria . L’esterno d'attacco ha poi aggiunto: "Differenze tra la Serie A e la Premier League ? Per me non ce ne sono, ogni campionato ha il suo stile di gioco".

Chukwueze: "Mi manca il Milan, Modric giocatore fantastico"

Chukwueze ha inoltre ammesso: "Mi manca il Milan, è la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta a Milano perché è una bella città. Ognuno, però, deve concentrarsi sulla propria vita. Mi reputo fortunato a essere ancora un giocatore del Milan, dato che sono in prestito. Modric? È un giocatore fantastico. Mi sono allenato con lui e credo sia uno dei calciatore migliori con cui abbia mai giocato. Incarna lo stile del Milan".

Chukwueze: "Ibrahimovic rispettato da tutti, Milan favorito per lo scudetto"

Parole d'elogio anche per Ibrahimovic: "È una persona che tutti rispettano, dal punto di vista calcistico e per la sua mentalità. Quando parli con Ibra rispetti e ascolti ogni cosa che dice. Quando incontra un giocatore gli fa crescere dentro la motivazione. La favorita per lo scudetto?Tanti fattori fanno pensare al Milan. Se riuscissero a continuare a spingere forte potrebbero senza dubbio vincere".