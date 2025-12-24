Mentre a Riyadh erano in corso le Finale FIFAe 2025, che hanno riunito le comunità della capitale saudita, il primo Football Esports Summit ha riunito per la prima volta l'industria globale degli eSport calcistici. Le federazioni affiliate alla FIFA (MA), gli editori, le parti interessate e gli innovatori hanno partecipato all'evento di tre giorni, dal 17 al 19 dicembre, per plasmare il futuro degli eSport calcistici e promuovere la crescita di questo ecosistema in rapida espansione.

Settantanove nazioni hanno partecipato al summit, dove tra i relatori figuravano il segretario generale della FIFA Mattias Grafström, il presidente del Comitato eSport calcistici e della Federcalcio di Hong Kong, Cina Limited (HKFA) Eric Fok, il direttore eFootball & Gaming della FIFA Christian Volk e il responsabile eFootball della FIFA Adrian Rölli.

"Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alle eccellenti discussioni e tavole rotonde. Un messaggio è chiaro: i giochi e gli eSport sono essenziali per coinvolgere la prossima generazione di appassionati di calcio“, ha affermato Grafström. ”Non si tratta più di una scelta facoltativa, ma di un elemento fondamentale per il futuro del calcio“.

”Desidero rivolgere un invito aperto alle nostre federazioni affiliate: gli eSport sono un potente punto di accesso per la partecipazione, il coinvolgimento dei tifosi e l'innovazione, e la FIFA desidera che voi siate pienamente coinvolti in questo percorso".

Grafström ha affermato che la FIFA è pienamente impegnata a sostenere le federazioni affiliate attraverso quadri chiari, piattaforme condivise e opportunità di sviluppo a lungo termine, sottolineando che si tratta di un impegno a lungo termine.

“Gli eSport fanno parte ufficialmente dello Statuto della FIFA dal 2024, a sottolinearne l'importanza per la FIFA al massimo livello di governance. Gli eSport calcistici sono quindi un tema importante e strategico per la FIFA, oggi e per gli anni a venire”, ha affermato.

Integrato come parte dell'Obiettivo 3 degli obiettivi strategici della FIFA per il ciclo 2023-2027, l'eFootball si rivolge principalmente ai gruppi target più giovani per consentire a queste generazioni di godersi il calcio e le competizioni organizzate dalla FIFA sotto la bandiera della FIFAe. L'obiettivo è garantire che la versione digitale del calcio segua i più alti standard e promuova gli stessi valori del gioco fisico, fornendo al contempo la migliore esperienza possibile alla comunità dei videogiochi e ai giocatori.

Le finali FIFAe 2025 si sono svolte dal 10 al 19 dicembre, mentre l'Arabia Saudita ha continuato a posizionarsi come hub leader negli eSport, in linea con le ambizioni della sua Vision 2030. Dopo il successo delle finali FIFAe degli ultimi due anni con la Saudi Esports Federation (SEF) come partner a lungo termine, la FIFA e la SEF si impegnano a fornire ai tifosi, ai giocatori e alle parti interessate un forum regolare per sviluppare ulteriormente l'ecosistema FIFAe.

“A nome della FIFA, vorrei anche ringraziare sinceramente la Federazione calcistica saudita per aver ospitato le finali FIFAe e il Football Esports Summit a Riyadh. Siamo molto lieti di lavorare a stretto contatto con la Federazione calcistica saudita e non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione forte e costruttiva mentre sviluppiamo ulteriormente insieme gli eSport calcistici”, ha concluso Grafström.

Le finali FIFAe 25 si sono concluse con tre campioni:

Thailandia – Campioni della Coppa del Mondo FIFAe con eFootball™️ Mobile

Polonia – Campioni della Coppa del Mondo FIFAe con eFootball™️ Console

Francia – Campioni della Coppa del Mondo FIFAe con Rocket League