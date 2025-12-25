Dalla Spagna: "Raspadori, l'Atletico Madrid fissa il prezzo"

L' Atletico Madrid ha fissato il prezzo di Raspadori: 20 milioni di euro. Dopo il forte interesse della Roma per l'attaccante, il segnale forte arriva adesso dalla Spagna: secondo Marca, il club spagnolo non ha urgenza di cedere Raspadori che, nonostante un minutaggio piuttosto basso, continua ad avere la fiducia del tecnico e della società. L'Atletico, in caso l'attaccante insistesse però per il trasferimento, accetterebbero solo una proposta che gli consetisse di recuperare i 22 milioni di euro pagati al Napoli la scorsa estate.

Massara lavora per l'attacco

La Roma, quindi, secondo le fonti spagnole, dovrebbe presentare come minimo un'offerta di prestito con obbligo di riscatto di almeno 20 milioni per poter convincere il club iberico. Massara intanto lavora sottotraccia, ma con idee chiarissime: Zirkzee e Raspadori, un centravanti e una seconda punta, per ridisegnare il reparto offensivo e consegnare a Gasperini un’arma nuova, più tecnica e più imprevedibile.