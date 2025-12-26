Corriere dello Sport.it
L'ex Lazio Cissé e il violento attacco all'Argentina: "Vi odio, tre anni fa..." 

L'affondo senza giri di parole rivolto anche a Enzo Fernández: "Non capisco come i compagni di squadra francesi al Chelsea lo abbiano perdonato"
2 min
TagsCisséFranciaargentina

Djibril Cissé, ex attaccante della Lazio, non ha usato giri di parole nel corso di una una trasmissione speciale di L'Équipe in occasione del terzo anniversario della finale del Mondiale in Qatar, presa dalla sua Francia contro l'Argentina.

Cissé: "Voglio vincere la terza stella nell'ulima partita di Messi ai Mondiali"

Una volta rivisto le immagini salienti della partita, Cissé non è riuscito a trattenersi: "Dopo aver visto il filmato, sono furioso. Provo un grande odio nei loro confronti. È chiaro che oggi sono il nostro principale nemico. Voglio vincere la terza stella nell'ultima partita di Messi ai Mondiali. Abbiamo due o tre conti in sospeso con l'Argentina".

Cissé duro su Enzo Fernandez

Cissé ha inoltre attaccato Enzo Fernández, ricordando i cori offensivi dell'argentino dopo la finale: "Non riesco a capire come i suoi compagni di squadra francesi al Chelsea lo abbiano perdonato".

