L'ex Lazio Cissé e il violento attacco all'Argentina: "Vi odio, tre anni fa..." 

Cissé: "Voglio vincere la terza stella nell'ulima partita di Messi ai Mondiali"

Una volta rivisto le immagini salienti della partita, Cissé non è riuscito a trattenersi: "Dopo aver visto il filmato, sono furioso. Provo un grande odio nei loro confronti. È chiaro che oggi sono il nostro principale nemico. Voglio vincere la terza stella nell'ultima partita di Messi ai Mondiali. Abbiamo due o tre conti in sospeso con l'Argentina".

Cissé duro su Enzo Fernandez

Cissé ha inoltre attaccato Enzo Fernández, ricordando i cori offensivi dell'argentino dopo la finale: "Non riesco a capire come i suoi compagni di squadra francesi al Chelsea lo abbiano perdonato".