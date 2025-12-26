Morto Gasset, ex allenatore del Marsiglia e ct della Costa D'Avorio

All’età di 72 anni è morto Jean-Louis Gasset , ex allenatore di Marsiglia e Montpellier , ct della della Costa D’Avorio dal 2022 al 2024 e vice allenatore di Psg ed Espanyol . Nel 2024 sfidò l' Atalanta nella semifinale di Europa League .

Morte Gasset, il cordoglio del Montpellier

Il Montpellier, ultima squadra in ordine cronologico allenata da Gasset, ha espresso la vicinanza ai familiari del suo ex tecnico attraverso i profili social: "Oggi, il club ha perso una delle sue figure più iconiche. La nostra tristezza è immensa nel ricordare il suo sorriso, la sua voce inimitabile e il suo umorismo tagliente. Il presidente Laurent Nicollin e l’intero club desiderano porgere le loro più sincere condoglianze alla famiglia di Jean-Louis Gasset, in particolare al figlio Robin, attuale assistente di Zoumana Camara responsabile della prima squadra del club, alla figlia Coralie, alla madre Eliane e a tutta la famiglia Gasset".