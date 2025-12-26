Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
Morto Gasset, ex allenatore del Marsiglia e ct della Costa D'Avorio© ANSA

Morto Gasset, ex allenatore del Marsiglia e ct della Costa D'Avorio

Nel 2024 sfidò l'Atalanta in semifinale di Europa League: il cordoglio del Montpellier per la sua scomparsa all'età di 72 anni
1 min
All’età di 72 anni è morto Jean-Louis Gasset, ex allenatore di Marsiglia e Montpellier, ct della della Costa D’Avorio dal 2022 al 2024 e vice allenatore di Psg ed Espanyol. Nel 2024 sfidò l'Atalanta nella semifinale di Europa League.

Morte Gasset, il cordoglio del Montpellier

Il Montpellier, ultima squadra in ordine cronologico allenata da Gasset, ha espresso la vicinanza ai familiari del suo ex tecnico attraverso i profili social: "Oggi, il club ha perso una delle sue figure più iconiche. La nostra tristezza è immensa nel ricordare il suo sorriso, la sua voce inimitabile e il suo umorismo tagliente. Il presidente Laurent Nicollin e l’intero club desiderano porgere le loro più sincere condoglianze alla famiglia di Jean-Louis Gasset, in particolare al figlio Robin, attuale assistente di Zoumana Camara responsabile della prima squadra del club, alla figlia Coralie, alla madre Eliane e a tutta la famiglia Gasset".

 

 

