venerdì 26 dicembre 2025
Yamal festeggia un record incredibile su YouTube: il numero di follower in quattro giorni è pazzesco

Il fuoriclasse spangolo del Barcellona ha condiviso con i suoi fan un traguardo raggiunto in un ridotto lasso di tempo: quale
2 min
Yamal Barcelona Youtube

Un milione e 22mila iscritti in soli quattro giorni dall'apertura del suo canale ufficiale: Lamine Yamal è da record anche fuori dal campo. L'attaccante del Barcellona ha condiviso la soddisfazione per il traguardo raggiunto con i suoi follower: "Grazie a tutti, ora puntiamo a raggiungere quota 10 milioni".

I video di Yamal su YouTube: pochi secondi, milioni di visualizzazioni

A torso nudo, intento ad allenarsi sulla cyclette, la stella del Barcellona e della nazionale spagnola ha mostrato la targa ricevuta per il raggiungimento della soglia di un milione di iscritti su YouTube. Un impatto incredibile. Il suo tour della casa è stato già visto da 6,9 milioni di persone. In precedenza Lamine aveva preferito l'oggetto preferito all'interno della sua casa: "Questo, il pallone con cui ho segnato alla Francia nella semifinale dell'Europeo. Lo volete? No". Pochi secondi, un milione e mezzo di visualizzazioni.

