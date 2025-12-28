Totti con Ronaldo e Baggio a Dubai, la foto è virale: perché erano lì tutti e tre insieme
DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Un trio d'attacco delle meraviglie, formato da Francesco Totti, Ronaldo il "Fenomeno" e Roberto Baggio, sta facendo impazzire i social. Fotografati insieme a Dubai dall'agente Saif Rubie della FGSL Consulting, agenzia che si occupa del management di atleti, i tre campioni appaiono in un'immagine pubblicata sui social dallo stesso Rubie. Il tridente da sogno, composto dall'ex capitano della Roma, dall'ex attaccante della nazionale brasiliana e dal "Divin Codino", ha fatto sognare gli appassionati di calcio di tutto il mondo, facendo diventare la foto apprezzatissima e virale.
Perché i tre miti erano a Dubai?
Totti, Baggio e Ronaldo sono a Dubai per il primo World Sports Summit, in programma il 29 e il 30 dicembre alla Madinat Jumeirah Arena, subito dopo i Globe Soccer Awards 2025, che sono stati assegnati oggi. Ronaldo si è anche ritagliato un paio d'ore per assistere alla "Battaglia dei sessi", il match di tennis che ha visto l'australiano Nick Kyrgios imporsi in due set sulla bielorussa Aryna Sabalenka.