Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Materazzi incantato da Maradona ai Quartieri Spagnoli: l'omaggio emozionante a Napoli

L'ex difensore dell'Inter, campione del mondo con l'Italia di Lippi nel 2006, ha postato sui social un video girato di fronte al murale dedicato a Diego: tutti i dettagli
2 min
TagsMaradonanapoliMaterazzi

NAPOLI - Per i tifosi del Napoli e più in generale per i napoletani è un luogo "sacro". E lo stesso può dirsi per ogni calciatore, che in Diego Armando Maradona riconosce il "D10S" del pallone, per usare la parola scelta da Marco Materazzi per accompagnare un video divenuto presto virale sul web.

Materazzi incantato da Maradona ai Quartieri Spagnoli

A girare il filmato lo stesso ex difensore dell'Inter, campione del mondo con l'Italia di Marcello Lippi nel 2006 e oggi 52enne, in visita a Napoli e come tante altre di migliaia di tifosi di tutto il mondo e turisti è andato ai Quartieri Spagnoli di fronte al murale dedicato Maradona. Nel video, postato da Materazzi nelle sue 'storie' Instagram, si vedono la celebre effigie di Maradona e le tantissime sciarpe e gli altri oggetti lasciati dai "pellegrini" in questo luogo magico, che celebra il mito eterno di Diego. E a rendere ancora più emozionante il video la scelta musicale dell'ex azzurro, che ha scelto di accompagnarlo con il brano 'Live Is Life' di Opus reso celebre dallo stesso 'Pibe de Oro' con un riscaldamento allo stadio "San Paolo" entrato nella storia.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Totti e Baggio, relax e risateSinner con Del Piero e Pato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS