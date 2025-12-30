Materazzi incantato da Maradona ai Quartieri Spagnoli: l'omaggio emozionante a Napoli

NAPOLI - Per i tifosi del Napoli e più in generale per i napoletani è un luogo "sacro" . E lo stesso può dirsi per ogni calciatore, che in Diego Armando Maradona riconosce il "D10S" del pallone , per usare la parola scelta da Marco Materazzi per accompagnare un video divenuto presto virale sul web.

Materazzi incantato da Maradona ai Quartieri Spagnoli

A girare il filmato lo stesso ex difensore dell'Inter, campione del mondo con l'Italia di Marcello Lippi nel 2006 e oggi 52enne, in visita a Napoli e come tante altre di migliaia di tifosi di tutto il mondo e turisti è andato ai Quartieri Spagnoli di fronte al murale dedicato Maradona. Nel video, postato da Materazzi nelle sue 'storie' Instagram, si vedono la celebre effigie di Maradona e le tantissime sciarpe e gli altri oggetti lasciati dai "pellegrini" in questo luogo magico, che celebra il mito eterno di Diego. E a rendere ancora più emozionante il video la scelta musicale dell'ex azzurro, che ha scelto di accompagnarlo con il brano 'Live Is Life' di Opus reso celebre dallo stesso 'Pibe de Oro' con un riscaldamento allo stadio "San Paolo" entrato nella storia.