Mbappé gli regala più di 60mila euro: poliziotto sanzionato e mandato in pensione. La folle storia dalla Francia

Incredibile la storia che nelle ultime ore sta facendo discutere in Francia . Ci è finito in mezzo una delle stelle più importanti della nazionale francese, se non del calcio mondiale, Kylian Mbappé . Stando a quanto riportato dal giornale francese Le Monde, una agente della sicurezza della nazionale francese sarebbe stato messo in pensionamento ancitipato per aver ricevuto un regalo da Kylian Mbappé. Il regalo in questione non è uno qualunque, bensì oltre 60mila euro. Una situazione che non ha gradito la Direzione nazionale della polizia nazionale che ha provveduto a sanzionare l'agente.

Il regalo di Mbappé porta alla sanzione: la storia del poliziotto francese

Stando a quanto ricostruito, il poliziotto assegna alla nazionale francese avrebbe ricevuto la somma da Mbappé nel giugno del 2023. Soldi che il capitano della Francia avrebbe reperito dal bonus per la finale del Mondiale del 2022. L'operazione bancaria, nel luglio del 2024, sarebbe stata poi segnalata alla Tracfin, l’unità di intelligence finanziaria del Ministero delle Finanze francese, portando così all'inizio di un’inchiesta giudiziaria. Lo scorso ottobre, il poliziotto è stato convocato in un consiglio disciplinare dell'IGPN, senza però essere sanzionato. La decisione sarebbe arrivata il 20 dicembre, quando la DGPN gli ha notificato il pensionamento anticipato. Il motivo? Non aveva informato i suoi superiori della donazione da parte di Mbappé. Poco male per l'agente che aveva già esercitato il diritto al ritiro anticipato, previsto per il 31 dicembre. Dopo tutta questa storia, sembra che sarà assunto dalla Federcalcio francese con un contratto a tempo determinato per la prossima Coppa del Mondo.