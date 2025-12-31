Karanka e il retroscena sulle conferenze stampa di Mourinho al Real: "Aveva la capacità di sapere..."

"A volte mi diceva: 'Vai alla conferenza stampa, ci faremo una bella risata'. Faceva impazzire Guardiola . Aveva la capacità di sapere quale titolo avrebbe dato prima ancora che la conferenza iniziasse. Aveva la capacità di sapere cosa avrebbe detto, se avrebbe detto molto, poco o niente. Il giornalista cerca sempre di strapparti un titolo. Ma José sa sempre cosa vuole che la gente ricordi ". Così Aitor Karanka , ospite del podcast di Iker Casillas : "Under the Goalposts". L'ex vice allenatore del Real Madrid , attuale direttore sportivo della Federcalcio spagnola , ha ricordato i tre anni vissuti al fianco dello Special One sulla panchina delle Merengues.

Karanka: "Non conoscevo affatto Mourinho, così sono diventato il suo vice"

Karnanka ricorda come ebbe notizia del fatto che sarebbe diventato il vice di Mourinho: "Avevo lasciato i bambini a scuola quando Hierro mi ha chiamato: 'Ehi ragazzo, dove sei? Vieni qui, devo spiegarti una cosa. Valdano ha chiamato e vuole che tu faccia da vice a Mourinho'. Gli ho detto di smettere con l'alcol la mattina (ride) e lui continuava a insistere perché andassi da lui. Sono andato a casa sua e mi ha spiegato che ero quello che il Real Madrid voleva come assistente. Non conoscevo affatto Mourinho. Ho incontrato Valdano e gli ho chiesto cosa pensasse José di me. Era la persona con cui avrei lavorato ogni giorno e avevo bisogno di sapere cosa ne pensasse. Mi ha chiamato e l'ho ascoltato per 45 minuti. Mi ha raccontato tutto quello che sarebbe successo. Non gli ho chiesto nemmeno perché proprio io. L'ho scoperto dopo. Ovunque andasse, chiedeva ex giocatori con licenza di allenatore. Poi ha chiesto a Figo, Mijatovic e Seedorf, e tutti hanno parlato bene di me. È successo così".

Karanka: "Mourinho spinse tutti noi al limite, così il Real vinse la Liga nel 2011/12"

Karanka ha ricordato la Liga vinta con Mourinho nella stagione 2011/2012: "I numeri di quell'anno mostrano che ci stavamo tutti spingendo al limite. José ha spinto lo staff al limite, lo staff ha spinto i giocatori e i giocatori hanno spinto noi. Sapevamo che l'unico modo per vincere e fare quel passo era spingere tutti al limite. Nel secondo anno, sapevamo che ci stavamo spingendo al limite, ma tutto stava funzionando. Dopo la partita contro il Granada, quando avevamo vinto la Liga, José ha fatto un discorso in cui ci siamo guardati tutti come per dire: 'Ma abbiamo vinto la Liga!'. Quella era la sua richiesta di fare la storia. I numeri sono ancora lì".