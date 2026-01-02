Paura per Dos Santos del Metz, coinvolto nella strage di Crans-Montana: è ricoverato in Germania
La tragedia di Crans-Montana ha macchiato in maniera indelebile l'inizio del 2026. L'incendio divampato in un bar in Svizzera, durante i festeggiamenti nella notte di Capodanno, ha coinvolto decine di persone, tra cui anche il talento del Metz Tahirys Dos Santos. Il 19enne, che ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo, è attualmente ricoverato in Germania.
Strage di Crans-Montana, coinvolto anche il giovane Tahirys Dos Santos: gravi ustioni per il talento del Metz
Dos Santos, che milita attualmente nella squadra B del Metz, non è riuscito a sfuggire alla violenza delle fiamme mentre era all'interno del locale a Crans-Montana. Le gravi ustioni hanno spinto i soccorritori a disporre l'immediato trasferimento in Germania, presso una struttura specializzata. "Il Metz - si legge nella nota diffusa dal club francese in queste ore - annuncia con profondo dolore che Tahirys Dos Santos è rimasto ferito nell'incendio. Dirigenti, giocatori e staff sono vicini a Tahirys in queste ore difficili".