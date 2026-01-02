Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Paura per Dos Santos del Metz, coinvolto nella strage di Crans-Montana: è ricoverato in Germania© ANSA

Paura per Dos Santos del Metz, coinvolto nella strage di Crans-Montana: è ricoverato in Germania

Gravi ustioni su diverse parti del corpo per il giovane talento della squadra francese, immediatamente trasferito in una struttura specializzata
2 min
TagsTahirys Dos SantosMetzCrans-Montana

La tragedia di Crans-Montana ha macchiato in maniera indelebile l'inizio del 2026. L'incendio divampato in un bar in Svizzera, durante i festeggiamenti nella notte di Capodanno, ha coinvolto decine di persone, tra cui anche il talento del Metz Tahirys Dos Santos. Il 19enne, che ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo, è attualmente ricoverato in Germania.

Strage di Crans-Montana, coinvolto anche il giovane Tahirys Dos Santos: gravi ustioni per il talento del Metz

Dos Santos, che milita attualmente nella squadra B del Metz, non è riuscito a sfuggire alla violenza delle fiamme mentre era all'interno del locale a Crans-Montana. Le gravi ustioni hanno spinto i soccorritori a disporre l'immediato trasferimento in Germania, presso una struttura specializzata. "Il Metz - si legge nella nota diffusa dal club francese in queste ore - annuncia con profondo dolore che Tahirys Dos Santos è rimasto ferito nell'incendio. Dirigenti, giocatori e staff sono vicini a Tahirys in queste ore difficili".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Strage a Crans-Montana, il drammaCristina Chiabotto a Crans-Montana

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS