Paura per Dos Santos del Metz, coinvolto nella strage di Crans-Montana: è ricoverato in Germania

La tragedia di Crans-Montana ha macchiato in maniera indelebile l'inizio del 2026 . L'incendio divampato in un bar in Svizzera , durante i festeggiamenti nella notte di Capodanno , ha coinvolto decine di persone, tra cui anche il talento del Metz Tahirys Dos Santos . Il 19enne, che ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo, è attualmente ricoverato in Germania .

Strage di Crans-Montana, coinvolto anche il giovane Tahirys Dos Santos: gravi ustioni per il talento del Metz

Dos Santos, che milita attualmente nella squadra B del Metz, non è riuscito a sfuggire alla violenza delle fiamme mentre era all'interno del locale a Crans-Montana. Le gravi ustioni hanno spinto i soccorritori a disporre l'immediato trasferimento in Germania, presso una struttura specializzata. "Il Metz - si legge nella nota diffusa dal club francese in queste ore - annuncia con profondo dolore che Tahirys Dos Santos è rimasto ferito nell'incendio. Dirigenti, giocatori e staff sono vicini a Tahirys in queste ore difficili".