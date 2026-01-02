Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Un calciatore del Pescara Primavera tra i feriti della tragedia a Crans-Montana© www.pescaracalcio.com

Un calciatore del Pescara Primavera tra i feriti della tragedia a Crans-Montana

Il 19enne Eliot Thelen si è salvato per miracolo dall'incendio riportando solo una leggera ustione: tutti i dettagli
2 min
TagsthelenpescaraCrans-Montana

C'è anche un giovane calciatore del Pescara tra i feriti nell'incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita almeno 47 persone. Tra i 112 feriti c'è infatti Eliot Thelen, un calciatore lussemburghese di quasi 19 anni (li compirà il 12 gennaio), che gioca nella formazione Primavera del Pescara. Il ragazzo è riuscito a fuggire dal bar in fiamme riportando solo leggere ustioni alle dita della mano destra. 

Thelen salvo per miracolo

Mediano con all'attivo 9 presenze tra Campionato Primavera 2 e Coppa Italia Primavera in questa stagione con il Pescara, Thelen è figlio del direttore della Camera di Commercio del Lussemburgo, Carlo Thelen, che ha raccontato che suo figlio è stato "estremamente fortunato" a salvarsi dalla morte. Elio Thelen fa parte anche della nazionale Under 19 e Under 21 del suo Paese. Thelen, che ha militato anche nel Metz, era a Crans-Montana con l'amico 19enne Tahirys Dos Santos (tuttora giocatore del Metz), che invece è rimasto gravemente ustionato nella tragedia. "Eliot Thelen, capitano della nostra squadra U19, era con Tahirys e altri amici durante l'incendio di Crans-Montana", ha scritto la federazione calcistica del Lussemburgo su X.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

La Federgolf piange la morte di GaleppiniPaura per Dos Santos del Metz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS