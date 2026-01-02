Un calciatore del Pescara Primavera tra i feriti della tragedia a Crans-Montana

Thelen salvo per miracolo

Mediano con all'attivo 9 presenze tra Campionato Primavera 2 e Coppa Italia Primavera in questa stagione con il Pescara, Thelen è figlio del direttore della Camera di Commercio del Lussemburgo, Carlo Thelen, che ha raccontato che suo figlio è stato "estremamente fortunato" a salvarsi dalla morte. Elio Thelen fa parte anche della nazionale Under 19 e Under 21 del suo Paese. Thelen, che ha militato anche nel Metz, era a Crans-Montana con l'amico 19enne Tahirys Dos Santos (tuttora giocatore del Metz), che invece è rimasto gravemente ustionato nella tragedia. "Eliot Thelen, capitano della nostra squadra U19, era con Tahirys e altri amici durante l'incendio di Crans-Montana", ha scritto la federazione calcistica del Lussemburgo su X.