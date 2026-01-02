Un calciatore del Pescara Primavera tra i feriti della tragedia a Crans-Montana
C'è anche un giovane calciatore del Pescara tra i feriti nell'incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita almeno 47 persone. Tra i 112 feriti c'è infatti Eliot Thelen, un calciatore lussemburghese di quasi 19 anni (li compirà il 12 gennaio), che gioca nella formazione Primavera del Pescara. Il ragazzo è riuscito a fuggire dal bar in fiamme riportando solo leggere ustioni alle dita della mano destra.
Thelen salvo per miracolo
Mediano con all'attivo 9 presenze tra Campionato Primavera 2 e Coppa Italia Primavera in questa stagione con il Pescara, Thelen è figlio del direttore della Camera di Commercio del Lussemburgo, Carlo Thelen, che ha raccontato che suo figlio è stato "estremamente fortunato" a salvarsi dalla morte. Elio Thelen fa parte anche della nazionale Under 19 e Under 21 del suo Paese. Thelen, che ha militato anche nel Metz, era a Crans-Montana con l'amico 19enne Tahirys Dos Santos (tuttora giocatore del Metz), che invece è rimasto gravemente ustionato nella tragedia. "Eliot Thelen, capitano della nostra squadra U19, era con Tahirys e altri amici durante l'incendio di Crans-Montana", ha scritto la federazione calcistica del Lussemburgo su X.