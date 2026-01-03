Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Calcio in lutto, è morto Dimitar Penev: lo storico ct della Bulgaria semifinalista al Mondiale '94

L'allenatore si è spento a 80 anni dopo una lunga malattia
1 min
PenevBulgaria

Il calcio bulgaro piange Dimitar Penev. Storico commissario tecnico della Bulgaria, capace di guidare la nazionale fino alle semifinali dei Mondiali di Usa ’94, Penev è morto all’età di 80 anni dopo una lunga malattia, come reso noto dalla federazione.

La Bulgaria piange Dimitar Penev: fu il ct della nazionale seminfinalista a USA '94

Quel quarto posto iridato resta il punto più alto della storia calcistica del Paese. Prima di affermarsi in panchina, Penev era stato anche un difensore di spicco: con il CSKA Sofia ha collezionato 364 presenze in campionato segnando 25 gol, mentre con la nazionale ha totalizzato 90 apparizioni, partecipando a tre Coppe del Mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

