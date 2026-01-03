Calcio in lutto, è morto Dimitar Penev: lo storico ct della Bulgaria semifinalista al Mondiale '94
Il calcio bulgaro piange Dimitar Penev. Storico commissario tecnico della Bulgaria, capace di guidare la nazionale fino alle semifinali dei Mondiali di Usa ’94, Penev è morto all’età di 80 anni dopo una lunga malattia, come reso noto dalla federazione.
Quel quarto posto iridato resta il punto più alto della storia calcistica del Paese. Prima di affermarsi in panchina, Penev era stato anche un difensore di spicco: con il CSKA Sofia ha collezionato 364 presenze in campionato segnando 25 gol, mentre con la nazionale ha totalizzato 90 apparizioni, partecipando a tre Coppe del Mondo.